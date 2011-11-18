Белоруссия получает кредит в 1 млрд долларов

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18 ноября 2011, 21:11 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Минск для обсуждения условий предоставления кредита в $1 млрд правительству Беларуси прибыли глава Сбербанка Герман Греф и председатель правления Евразийского банка развития Игорь Финогенов.

Доля Сбербанка России составит $900 млн, остальные $100 млн предоставит Евразийский банк развития.

Кредит Белоруссии будет выделен под гарантии правительства и акции одной из крупных белорусских компаний, заявил Греф, передаёт Интерфакс.

В ноябре правительство Белоруссии должно было получить 440 миллионов долларов кредитного транша от ЕврАзЭс.

Общая сумма займа, который будет получать страна в течение трех лет, составляет $3 млрд. Условиями предоставления кредита являются масштабная приватизация госактивов и проведение экономических реформ.