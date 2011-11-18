Лидеры 3-х стран поддержали назначение Виктора Христенко главой коллегии ЕЭК

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18 ноября 2011, 17:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта news.auto.ru

Президенты России, Белоруссии и Казахстана в пятницу поддержали назначение главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктора Христенко главой коллегии Евразийской экономической комиссии, учреждённой 18 ноября тремя странами.

Именно он будет руководить процессами экономической интеграции трёх стран до тех пор, пока на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства не будет образован Евразийский экономический союз, передаёт ИТАР-ТАСС.

"Я думаю, можно огласить, что мы единогласно поддерживаем господина Христенко на этой должности", - заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Руководящие органы Евразийского экономического союза, которые будут сформированы к 2015-му году, разместятся в Москве.