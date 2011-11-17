Виктор Янукович подтвердил, что цена на газ с Россией не согласована

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17 ноября 2011, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Россия и Украина еще не пришли к окончательному согласованию цены на газ. Президент Украины Виктор Янукович в четверг, 17 ноября, опроверг сообщения о договорености об изменениях цены на газ для украинской стороны.

По словам Януковича, у сторон есть большое желание решить этот вопрос, но для этого необходимо время. Президент Украины отметил, что ежедневно, иногда несколько раз в день, общается с участниками переговоров с украинской стороны. "Как только мы выйдем на это решение, безусловно, мы сообщим о его результатах обществу. Никакой тайны здесь не будет", – сказал он.

Янукович подчеркнул, что те, кто комментирует ход переговорного процесса по газу, не имеют к нему никакого отношения. "Пусть это будет на их совести, они далеки от этого процесса, я это осознанно говорю", – заключил украинский президент. Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что за поставки российского газа в ноябре Киев рассчитывает расплатиться уже по новой цене.

В минувшую среду источник в правительстве Украины заявил, что Москва и Киев достигли договоренности по новой цене на газ. По его словам, подписание соответствующих документов ожидается в ближайшие дни. Накануне с аналогичным заявлением выступил источник в администрации Януковича.

В среду. 16 ноября, пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины по цене на газ продолжаются, а комментировать их преждевременно. В Газпроме также заявили, что говорить о достигнутых договоренностях до их подписания нельзя.