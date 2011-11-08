Путин пообещал делать все, чтобы не допустить скачков цен на топливо

Власти нашей страны будут в постоянном режиме отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов и делать все, чтобы не допустить скачков цен на топливо. Премьер-министр РФ Владимир Путин на Всероссийской конференции транспортников в Новосибирске отметил, что стоимость автомобильных перевозок сильно увязанас ценами на бензин и дизель.

Глава правительства уверяет, что власти будут "делать все, чтобы не допустить скачков цен на топливо, обеспечить их стабильность". "Не всегда это удается в рыночных условиях, и нормативная база тоже требует совершенствования, но будем за этим следить", - сказал Путин.

Напомним, в Новосибирске Путин заявил, что транспортный комплекс должен существенно измениться - в разы повысить свою техническую оснащенность, эффективность, стать в полном смысле успешной и конкурентоспособной отраслью экономики с высокооплачиваемыми престижными рабочими местами. "Нам действительно предстоит осуществить настоящий инфраструктурный транспортный прорыв - отдельных изолированных проектов для современной России уже недостаточно", - заявил председатель правительства.