Внешняя торговля России стремится к историческому рекорду

Банк России опубликовал уточненную статистику экспорта и импорта. Опубликованные данные, на основании которых рассчитывается платежный и торговый баланс страны, свидетельствуют о том, что летом текущего года российская экономика достигла абсолютных рекордов по базовым показателям торгового баланса.



Совокупный квартальный экспорт товаров и услуг во втором квартале 2011 года впервые вырос выше 150 млрд долларов, импорт - выше 100 млрд. долларов, пишет газета "Коммерсантъ". Скорее всего, эти цифры в целом уже не будут корректироваться: соответственно, несмотря на то что нефть в отчетный период была несколько дешевле, чем на ранее пиковом периоде второго квартала 2008 года, именно в июне 2011 года совокупный российский экспорт товаров и услуг достиг абсолютного рекорда, составив 150,8 млрд. долларов.