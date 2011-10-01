Бюджетники с 1 октября получат прибавку к своему заработку 6,5%

В Минздравсоцразвития РФ сообщили, что с 1 октября в России у работников бюджетной сферы увеличится заработная плата, к своему заработку бюджетники получат прибавку в 6,5%.



В ведомстве рассказали: "Средства федерального бюджета будут направлены на увеличение фондов оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений образования, здравоохранения, культуры, науки и др.", в настоящее время численность работников, занятых в федеральных бюджетных учреждениях, составляет 3,7 млн человек.



Кроме того, повышаются фонды оплаты труда работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений и работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.



В министерстве отметили, что "это второе в 2011 году увеличение фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений. Предыдущая индексация была проведена в июне и также составила 6,5%". Таким образом, в течение 2011 года фонд оплаты труда федеральных бюджетников увеличился всего на 13%, что выше прогнозируемого показателя инфляции на текущий год (6,5 - 7,5%). А согласно мониторингу новых систем оплаты труда бюджетников, в первом полугодии 2011 года среднемесячная заработная плата работников, начисленная за счет всех источников финансирования, составила 27 тысяч 192,3 руб, в том числе за счет лимитов бюджетных обязательств – 24 тысячи 392,09 руб.



В Минздравсоцразвития также сообщили, что принимать решение о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы регионального и муниципального уровней будут региональные и муниципальные власти.