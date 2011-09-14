Курс белорусского рубля резко упал за один день

Курс национальной валюты Белоруссии сегодня опустился в ходе торговой сессии сразу на 60%. По итогам дополнительной валютной сессии на Белорусской валютно-фондовой бирже курс рубля к доллару установился на отметке 8600 рублей/доллар.



Официальный курс на сегодня, 14 сентября, был установлен на отметке 5347 белорусских рублей за доллар.



Как передает РБК, Национальный банк Белоруссии сегодня открыл дополнительную торговую сессию на Белорусской валютно-фондовой бирже, на которой не действуют ограничения курсообразования, а курс рубля устанавливается на основе фиксинга, учитывающего баланс спроса и предложения.