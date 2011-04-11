Кудрин: Функции Минфина и ФСФР будут разделены

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11 апреля 2011, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Панкин назначен новым руководителем Федеральной службы по финансовым рынкам. Об этом сегодня официально сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По словам Кудрина, в ближайшее время будут разделены функции Минфина и службы по финансовым рынкам, к которой присоединяется Росстрахнадзор.

Кудрин отметил, что у Министерства финансов нет никаких разногласий по этому поводу. Основные функции останутся у ведомства, а роль других служб также возрастет.

"В Министерстве финансов, наконец, сложилось регулирование всех финансовых рынков, чего раньше не было. Теперь из трех надзоров мы будем иметь два – Центральный банк и ФСФР", - пояснил Алексей Кудрин.

Дмитрий Панкин уточнил: "Минфин должен координировать работу и ФСФР, и Центрального банка в сфере законодательства на финансовом рынке". По его словам, это стратегически абсолютно правильное направление. "Дальше мы должны в деталях разобраться, какие конкретно функции будут за каждой службой", - сказал руководитель ФСФР.

Кудрин также сообщил, что заместитель главы Минфина Сторчак будет курировать блок международных вопросов.