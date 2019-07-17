Депутаты борются с «государственным терроризмом»

Госдума собирается предоставить правительству право запрещать банковские операции и почтовые переводы из России в ближнее зарубежье. Эта инициатива единороссов связана с резким обострением грузино-российских отношений. На днях Владимир Путин предельно жестко прокомментировал действия Грузии.

Позицию главы государства поддержал весь депутатский корпус. Реагируя на ситуацию со всей остротой, депутаты перешли к действиям. Уже в ближайшее время парламентарии намерены рассмотреть поправки в закон о банковской деятельности и о валютном регулировании. Их воплощение в жизнь нанесет удар по карману нелегальных мигрантов и их родственников в ближнем зарубежье. О введении экономических санкций в отношении Грузии не раз говорили в стенах Госдумы и в предыдущие годы. На этой неделе парламентарии совершенно четко определились с этой темой. Оценивая новую инициативу, председатель Госдумы Борис Грызлов отметил, что в России «без разрешения ежегодно работает около двухсот тысяч нелегальных эмигрантов из Грузии». Причем заработанные деньги отправляются в республику без уплаты налогов. То есть неофициально. Потери российского бюджета при этом колоссальные. А бюджет грузинский, напротив, увеличивается, формируя его на 20%. Для сравнения, прибыль от вина (еще в добрые времена российского потребления) приравнивалась всего лишь к 3%. Однако глава Думы подчеркнул, что меры экономического воздействия принимаются «не против грузинского народа, а против режима президента Саакашвили». – Ситуация в Грузии нагнетается действиями Саакашвили. Госдума считает необходимым на это отреагировать. С большим уважением отношусь к грузинскому народу, но он должен сам выбирать, кто им правит. Борис Грызлов сообщил, что новый законопроект может быть рассмотрен и принят по так называемой ускоренной процедуре. Последняя, в соответствии с думским регламентом, позволяет принимать «срочные» законы сразу в трех чтениях. Еще одним политическим шагом депутатов стало принятие в среду заявления Государственной Думы. В нем они, в частности, обвиняют американских сенаторов в «игнорировании антидемократического и антироссийского режима» в Грузии. Государственная Дума обращает внимание на то, что в момент активизации этого режима, в Сенат США внесен законопроект, предусматривающий ускоренный прием Грузии в НАТО. Такого рода действия соответствующих американских сенаторов депутаты считают «ярким проявлением политики двойных стандартов». В заявлении признается право России «на осуществление в таких условиях комплекса мер по обеспечению интересов национальной безопасности». Включая вышеупомянутые экономические санкции. Законодатели оставляют за Россией и другое право – «предпринять и ряд других, более жестких мер силового порядка». Если «разного рода антироссийские действия» будут продолжаться. Мила ПИВОВАРОВА