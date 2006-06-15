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Плотва малых рек

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Николай ВАХРУШИН, г. Гагарин, Смоленская обл. ]

Плотва малых рек

МНОГИЕ рыболовы не обращают внимания на малые речушки, считая, что поймать в них рыбу практически невозможно, и едут на озера, крупные реки и водохранилища. Я же считаю, что именно в малых речках рыболов при правильном подходе к делу всегда может рассчитывать на неплохой улов. Постоянный обитатель малых рек и ручьев – плотва. Ужение этой рыбы увлекательно и азартно. Однако все по порядку.

Выбор места

ПРИ выборе места ловли важно учитывать рельеф дна, глубины и расположение русла реки. Эти знания позволят определить места столования (кормежки) рыбы. Для изучения рельефа дна потребуется глубиномер – грузик весом от 6 до 10 г, одеваемый на крючок. Учитывая, что мы говорим о малой речке, промер глубин можно произвести с помощью обычной удочки довольно быстро. Река сама подскажет перспективные места ловли. В первую очередь обратите внимание на резкие изгибы русла, перекаты и омутки – это наиболее перспективные места будущей рыбалки. Повороты реки более всего интересны, особенно крутой и обрывистый берег. Здесь следует располагаться выше поворота, где течение несколько ускоряется, образуя при этом близ береговой зоны бочаги, обратное течение и водовороты. Именно в таких местах образуется ярко выраженная бровка, вдоль которой следуют стайки кормящейся рыбы.

Абсолютно стоячей воды на малой реке следует избегать. Рыба, конечно, заходит и сюда, но берет насадку крайне осторожно, нежели на течении, когда у нее особо нет времени для ее разглядывания. Именно поэтому лучше располагаться выше таких мест, выманивая рыбу из затишков прикормкой на течение.

На малых реках часто встречаются завалы из упавших в воду деревьев. Такие участки очень перспективны благодаря тому, что именно вокруг топляка формируется и спокойная вода, и прекрасная кормовая база. Располагаться в таких местах следует так, чтобы в конце проводки поплавок не только упирался в первые ветки завала, но и его как бы утягивало течением под завал.

Для ловли плотвы можно пользоваться как удочкой без колец (глухая снасть), так и с кольцами. Удочка без колец более удобна, т.к. гораздо меньше весит и с ней в руках легко можно простоять целый день. Обычно на рыбалку достаточно двух удилищ – одно 4–5, а другое 7–8 м длиной. Первое удилище позволит ловить ближе к середине реки и у дальнего берега, второе, более короткое, позволит обловить прибрежную зону, а также окажется незаменимым при ловле вблизи плотин и завалов.

Арсенал

ДЛЯ ловли в местах с глубиной до 1–1,5 м и слабым течением понадобятся поплавки с длинным килем и высокой антенной. Чаще всего подходит поплавок с телом в виде капли или оливки. Для обеспечения хорошей чувствительности снасти лучше применять поплавки с огрузкой от 0,3 до 1 г (обычно указывается на теле поплавка). Если река в месте ловли имеет глубину от 1 до 2,5 м, а течение небольшое, то используют поплавки с телом в форме оливки, бочки, шара, но с огрузкой от 0,75 до 2–3 грамма. При сильном течении и глубинах более 2,5–3 м следует применять поплавки с телом в виде бочки или шара, огруженные до 1,5–5 г, а возможно, и более.

В идеале – при ловле на малой реке плотвы следует иметь оснастки с основной леской 0,1 мм и поводком 0,08–0,09 миллиметра. Что касается крючков, то я рекомендую не крупнее №20, а еще лучше 22–24 номеров. Особенно важно, чтобы они были изготовлены из тонкой проволоки и были очень острыми. Выполнение этих требований принципиально, когда речь идет об использовании живой насадки, такой, как мотыль и опарыш.

Насадки и прикормки

ОСНОВНЫМИ насадками для ловли плотвы на малой реке считаются мотыль, опарыш, тесто и нитчатая водоросль. Для ловли крупной плотвы подойдет обычный червь. Выезжая на малоизвестный водоем, советую иметь полный арсенал насадок.

Ловить плотву на реке обязательно нужно с прикормкой. Забрасывать ее следует на 1–2 м выше вашего расположения на берегу реки, естественно, против течения. Для ловли на малой реке потребуется 1,5–2 кг сухой прикормки. Увлажненную прикормку необходимо смешать с глиной или прибрежным грунтом в пропорции примерно 1:1. Перед началом ловли необходимо забросить 4–6 шаров прикормки – для малой реки этого достаточно. Докармливать надо будет маленькими шариками размером с грецкий орех раз в 15–20 минут. Но не начинайте докорм, пока клев идет ровно и активно, иначе это распугает рыбу.

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