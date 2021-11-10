Назовите имена неизвестных отцов, принимающих решения в культуре

Аргументы Недели → Культура → Театры 13+

10 ноября 2021, 16:03

Эдуард Бояков (МХАТ) и Сергей Женовач (МХТ) – испытали внезапное, острое и сугубо «собственное» желание оставить свои посты после трёх лет работы. Притом что три года для реформы тетра – это вообще ни о чём, а фамилии Женовач и Бояков и рядом-то стоять не должны.



Сергей Женовач – один из лучших режиссёров страны, пытавшийся за время своего руководства хоть как-то оправдать эпитет «художественный» в названии театра, а Эдуард Бояков – демагог-авантюрист, глупо развязавший «гражданскую войну» в театре Татьяны Дорониной, вынужденной молить о защите самого президента.



Кто принял решение в 1950 году дать Георгию Товстоногову (тому было 35 лет) Ленинградский театр имени Ленинского комсомола? А в 1973 году – Марку Захарову (ему было тогда 40 лет) поручить возглавить московский Ленком? Кто ж его знает. Какие-то безвестные советские кадровики. Но сколько прозорливости и здравого смысла они проявили. «Неизвестные отцы» современности принимают решения загадочные и недальновидные, притом никто не несёт ответственности ни за что. Возможно, москвичи и знают, какие там головы дракона спорят между собой и за что сражаются (за что могут сражаться головы московских драконов, кроме денег?), но рождённым вне Садового кольца ничего о том неведомо.



Татьяна Доронина, отправленная в почётную ссылку с фиктивной должностью «президента», оказалась знаменем протеста, и одно её имя собрало воедино всех обиженных, угнетённых и недовольных. Причём недовольных не только новым руководством, но и «новым театром» – театром «режиссёрского беснования» – в принципе. Её театр никогда не был эстетическим идеалом, однако почему бы не оставить в океане «режиссёрского беснования» пару-тройку так называемых консервативных, «антикварных» театров – хотя бы в видах сохранения биоразнообразия? С какой «традицией» будут спорить «новаторы», ежели никаких следов этой самой традиции не останется?



Уход Сергея Женовача для меня – явление грустное. Хотя бы потому, что ему предшествовала мощная кампания дискредитации и травли режиссёра в Интернете. Аккурат после того, как Женовач решил наконец убрать спектакль Богомолова «Идеальный муж» из репертуара. Ни с того ни с сего таких фокусов не бывает – очевидно, были заказ и оплата травли Женовача, а теперь стало известно, что «Идеальный муж» возвращается на сцену.



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