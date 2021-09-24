Главный режиссёр «Ленкома» рассказал, кто вынудил Алферову уйти из театра

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24 сентября 2021, 08:04 Анастасия Иванова

Ирина Алферова стала одной из самых популярных актрис 70-80-х годов, сыграв в фильмах «Д’артаньян и три мушкетера», «Хождение по мукам», «С любимыми не расставайтесь» и других. Зрители ее обожают за редкую и изысканную красоту.

А вот карьера в «Ленкоме» не сложилась. Марк Захаров не давал Ирине ярких ролей: «Марк Анатольевич Захаров с ней расстался. Ей не давали ролей. Я лично попросил Захарова дать ей роль в «Дорогой Памеле». И она чудно сыграла главную роль в этом спектакле. А потом ушла из театра. Поняла, что ей ничего не светит. К сожалению, отношение к ней было не самое лучшее. Сегодня она народная артистка, расцвела. Актер, имеющий роли, расцветает. Она работает в театре «школа современной пьесы» и там радует зрителей своими чудными ролями». Это рассказал директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер.

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