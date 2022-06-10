Захарова обвинила европейских политиков в попытках разрушить единство христиан

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10 июня 2022, 12:40 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Леволиберальный диктат, который проник на все этажи политической власти Европы, стремится расколоть христианское общество. Такое мнение высказала в своем телеграм-канале в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала открытое письмо, которое германские общественники и политики из числа леволибералов направили в адрес Совета и Синода Евангелической церкви Германии. В нем содержится призыв запретить любой диалог с московским руководством РПЦ, а церквам ФРГ — присоединиться к антироссийским санкциям.

Захарова назвала сам факт вмешательства политиков и общественников в церковные дела очередным штрихом к общей картине «диктатуры либерализма». «Либеральный диктат отменяет всё, что его не устраивает», - написала она.

Дипломат указала, что в России все религии живут в мире с согласии - «при этом бóльшую свободу совести и права исповедовать любое религиозное учение, чем в нашей стране, сложно найти где бы то ни было ещё в мире».

По ее словам, леволиберальный диктат, «проникнув на все этажи гражданской политической власти, вознамерился пустить корни и в религиозном обществе: требует запретить общение христиан друг с другом».

Ранее Захарова посоветовала главе евродипломатии Боррелю молиться, чтобы патриарх Кирилл не включил Евросоюз в «ответный черный список».