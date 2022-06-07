Сенатор Джабаров назвал провокацией заявление Борреля об уничтожении российской армией зернового терминала в Николаеве

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7 июня 2022, 12:44 Источник: "Говорит Москва"

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, Mohammad Abu Ghosh/globallook.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель забыл о своей профессии дипломата и превратился в пропагандиста. Так первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил высказывание Борреля о том, что российская армия уничтожила зерновой терминал в украинском городе Николаеве.

В своих соцсетях во вторник Боррель сообщил об уничтожении терминала и назвал в связи с этим позицию России по вопросу украинского зерна «циничной».

Комментируя слова Борреля в эфире радиостанции «Говорит Москва», Джабаров подчеркнул, что терминал при отступлении уничтожили ВСУ и обвинил главу евродипломатии в распространении фейковой информации.

«Господин Боррель стал превосходным мастером провокаций и абсолютно безответственных заявлений. Он забыл о своей профессии дипломата и превратился в обычного пропагандиста, причем не самого высокого уровня и качества работы», - заявил Джабаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, обвиняя в мировом продовольственном кризисе Россию, перекладывает проблему с больной головы на здоровую.