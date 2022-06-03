Путин заявил, что Запад, обвиняя в мировом продовольственном кризисе Россию, перекладывает проблему с больной головы на здоровую

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3 июня 2022, 20:39 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Западные страны, которые заявляют об ответственности России за надвигающийся продовольственный кризис, перекладывают проблему «с больной головы на здоровую». Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия», показанному в эфире в пятницу.

«Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы», - заявил президент.

По словам Путина, проблемы с продовольствием в мире возникли не сейчас и не с началом военной спецоперации. Сложная ситуация на мировом рынке начала складываться с февраля 2020 года, когда в мире началась пандемия COVID-19.