Захарова назвала «признаком глупости» заявление Бербок о вине России в мировом продовольственном кризисе

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14 мая 2022, 17:51 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

В том, что миру грозит продовольственный кризис, виновата не Россия, а санкции, введенные Западом. Непонимание этого — признак глупости. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова Анналены Бербок о том, что из-за украинского кризиса в мире растут цены на продовольствие, а некоторым странам грозит голод.

«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом, под напором США», - написала Захарова в субботу в своем телеграм-канале.

По ее мнению, подобные заявления — либо «признак глупости», либо «намеренное введение общественности в заблуждение».

Захарова подчеркнула также, что именно «коллективный Запад», в том числе германские политики, виноваты в развале украинской государственности — тем, что «не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме».

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она ведет «продовольственную войну по всему миру».