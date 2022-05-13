Бербок обвинила Россию в том, что она ведет «продовольственную войну по всему миру»

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13 мая 2022, 15:52 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Kay Nietfeld/globallook.com

Министр иностранных дел Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в том, что он «ведет продовольственную войну по всему миру» и призвала страны «Большой семерки» действовать в этих условиях быстро и эффективно.

Выступая на встрече глав МИД G7, которая проходит в пятницу в Германии, Бербок заявила, что Москва объявила миру «продовольственную войну», блокируя экспорт зерновых, что грозит мировым продовольственным кризисом.

«Я думаю, очень важно, что мы сегодня не только обсуждаем, но и в конечном итоге как G7 берем на себя обязательства, показывая, что мы готовимся противостоять этой продовольственной войне», - сказала она.

Бербок подчеркнула, что «Большая семерка» как объединение промышленно развитых стран готова действовать быстро и эффективно.

Ранее в пятницу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что одним из последствий антироссийских санкций станет мировой продовольственный кризис.