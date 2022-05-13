Медведев считает, что благодаря антироссийским санкциям потерпит крах идея «американоцентричного мира»

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13 мая 2022, 10:05 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/globallook.com

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек десять глобальных последствий антироссийских санкций. Свою картину мира «после санкций» он изложил в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, мир окажется перед лицом логистического, энергетического, валютно-финансового и продовольственного кризиса, причем последний грозит голодом ряду слаборазвитых государств.

Кроме того, «в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет», возникнут региональные военные конфликты, активизируются террористы.

Из-за отказа от международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере «начнутся новые эпидемии».

Медведев также предрек упадок Совета Европы и других «неэффективных» международных институтов и образование новых альянсов, «основанных на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях».

В результате глобального кризиса, по мнению Медведева, будет создана новая архитектура безопасности, которая признает «крах идеи американоцентричного мира».

Ранее Медведев заявил, что США оказывают помощь Украине, чтобы нанести тяжелое поражение Российской Федерации.