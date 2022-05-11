Дмитрий Медведев: США оказывают помощь Украине, чтобы нанести тяжелое поражение России

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11 мая 2022, 11:26

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты оказывают помощь Украине, чтобы нанести тяжелое поражение Российской Федерации. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он прокомментировал новость о том, что американская Палата представителей одобрила пакет помощи Киеву на сумму 40 млрд долларов.

«Совершенно очевидно, что “помощь” в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики», — написал Медведев.

По его словам, Вашингтон намерен «нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире».

Замглавы Совбеза спрогнозировал, что США не достигнут своих целей, а задачи специальной операции Москвы на Украине будут выполнены.

Как сообщалось ранее в среду, Народная милиция ЛНР указала, что, вопреки заявлениям киевской стороны, войска республики при огневой поддержке российской армии продолжают освободительный марш.