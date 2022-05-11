НМ ЛНР: вопреки заявлениям Киева, войска республики при огневой поддержке армии России, продолжают свой освободительный марш

Аргументы Недели → В мире 13+

11 мая 2022, 11:06

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вопреки заявлениям Киева, войска Луганской народной республики при огневой поддержке армии Российской Федерации продолжают свой освободительный марш. На это в своем Telegram-канале указала Народная милиция ЛНР.

«Вопреки заявлениям военно-политического руководства Украины, подразделения НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжают освободительный марш по территориям временно оккупированным нацистскими формированиями Украины», — говорится в процитированной публикации.

В посте отмечается, что за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и бронетехнике.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Луганска в Москве Родион Мирошник заявил, что достижение мира с украинской стороной невозможно без ликвидации управляемого извне киевского режима.