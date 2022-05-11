Посол ЛНР в России Мирошник: достижение мира с Украиной невозможно без ликвидации управляемого извне киевского режима

Достижение мира с Украиной невозможно без ликвидации управляемого извне киевского режима. Соответствующее заявление сделал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.
«Достижение мира невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в России Родион Мирошник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
По словам дипломата, украинская сторона обрывает все возможности для заключения мира.
Как сообщалось ранее в среду, Апты Алаудинов, помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, проинформировал, что остатки войск Киева, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на территории завода «Заря».