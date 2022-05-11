Посол ЛНР в России Мирошник: достижение мира с Украиной невозможно без ликвидации управляемого извне киевского режима

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11 мая 2022, 09:24 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Достижение мира с Украиной невозможно без ликвидации управляемого извне киевского режима. Соответствующее заявление сделал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

«Достижение мира невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в России Родион Мирошник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

По словам дипломата, украинская сторона обрывает все возможности для заключения мира.

Как сообщалось ранее в среду, Апты Алаудинов, помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, проинформировал, что остатки войск Киева, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на территории завода «Заря».