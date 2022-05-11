Помощник Кадырова Алаудинов: остатки войск Украины, выбитых из города Рубежное, практически заблокированы на заводе «Заря»

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11 мая 2022, 08:44

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Остатки войск Украины, которые были выбиты из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на территории завода «Заря». Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал Апты Алаудинов, помощник руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Остатки украинских войск, выбитых из Рубежного, практически заблокированы на заводе "Заря", сообщил журналистам помощник Кадырова Апты Алаудинов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее, Рамзан Кадыров указал, что в Чечню каждый день прибывают тысячи российских добровольцев, желающих искоренить идеологию фашизма на Украине.