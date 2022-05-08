Кадыров: в Чечню ежедневно прибывают тысячи российских добровольцев, желающих искоренить идеологию фашизма на Украине

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8 мая 2022, 17:55

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, MFA Russia / globallookpress.com

В Чечню каждый день прибывают тысячи российских добровольцев, желающих искоренить идеологию фашизма на Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«В Чеченскую Республику ежедневно прибывают тысячи добровольцев из разных регионов нашей необъятной страны. Каждый из новоприбывших горит желанием испепелить распространившуюся на Украине идеологию гнусного фашизма», — говорится в публикации Кадырова.

По словам политика, «добровольцев обеспечивают всем необходимым, начиная с военного обмундирования и заканчивая оружием и боеприпасами». С новоприбывшими, отметил Рамзан Кадыров, проводят занятия инструкторы Российского университета спецназа.

Как сообщалось ранее сегодня, американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять разведывательную информацию Киеву.