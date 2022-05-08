Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон продолжит предоставлять Украине разведывательную информацию

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8 мая 2022, 17:36

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Lev Radin / globallookpress.com

Вашингтон продолжит предоставлять Украине разведывательную информацию. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН.

«Вашингтон продолжит предоставлять Киеву данные разведки, но решение о том, как ими распоряжаться, должны принимать украинские военные, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов указал, что в освобожденных населенных пунктах региона пенсии будут выплачиваться в рублях.