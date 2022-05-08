Херсонский вице-губернатор Стремоусов: в освобожденных населенных пунктах региона пенсии будут выплачиваться в рублях

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8 мая 2022, 17:24 Источник: Telegram-канал «Украина.ру»

Деньги, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области пенсии будут выплачиваться в рублях. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «Украина.ру», озвучил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В освобожденных населенных пунктах Херсонской области пенсии будут выплачиваться в рублях. Об этом сообщил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Вице-губернатор добавил, что в ближайшие месяцы жителям области выплатят пенсии и задолженности.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил прибывшего в страну спикера Бундестага Бербель Бас о поставках тяжелых вооружений Киеву.