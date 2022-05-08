Херсонский вице-губернатор Стремоусов: в освобожденных населенных пунктах региона пенсии будут выплачиваться в рублях

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области пенсии будут выплачиваться в рублях. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «Украина.ру», озвучил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«В освобожденных населенных пунктах Херсонской области пенсии будут выплачиваться в рублях. Об этом сообщил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Вице-губернатор добавил, что в ближайшие месяцы жителям области выплатят пенсии и задолженности.
Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил прибывшего в страну спикера Бундестага Бербель Бас о поставках тяжелых вооружений Киеву.