Зеленский попросил прибывшего в Киев спикера Бундестага Бербель Бас о поставках тяжелых вооружений Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

8 мая 2022, 17:03

Председатель Бундестага Бербель Бас, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский попросил прибывшего в Киев спикера Бундестага Бербель Бас о поставках тяжелых вооружений бывшей советской республике. Об этом информирует ТАСС.

«Зеленский поблагодарил председателя Бундестага Бербель Бас за визит в Киев в отмечаемый в стране День памяти и примирения и попросил о поставках тяжелых вооружений», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин указал, что РФ освобождает Украину от оккупации Североатлантического альянса и отодвигает «злейшего врага» от своих западных рубежей.