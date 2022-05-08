Дмитрий Рогозин: Россия освобождает Украину от оккупации НАТО и отодвигает «злейшего врага» от своих западных границ

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8 мая 2022, 15:54

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Российская Федерация освобождает Украину от оккупации Североатлантического альянса и отодвигает «злейшего врага» от своих западных рубежей. Об этом написал в своем Telegram-канале Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос».

«Мы освобождаем Украину от оккупации НАТО и отодвигаем злейшего врага от наших западных границ. Еще до фашистского путча в Киеве в 2014 году украинские МИД и Минобороны были верными сатрапами натовцев. Я своими глазами видел, как украинский посол при НАТО жалко лебезил перед натовскими чиновниками», — говорится в публикации Рогозина.

Он назвал украинские Вооруженные силы и националистские батальоны «пушечным мясом для НАТО». По словам главы «Роскосмоса», «это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений».

Как сообщалось ранее сегодня, сенатор Владимир Джабаров указал, что, присоединившись к Североатлантическому альянсу, Финляндия потеряет статус дружественного государства для РФ.