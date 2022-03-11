Reuters:11 марта Байден выступит с обращением о прекращении постоянных торговых отношений с РФ

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11 марта 2022, 08:00 Источник: ТАСС

Джозеф Байден, Yuri Gripas/globallook.com

11 марта ожидается обращение президента США Джо Байдена, в котором он призовет к прекращению постоянных нормальных торговых отношений с Россией, пишет Reuters. Выступление американского президента запланировано на 18.15 московского времени.

Как сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, речь в обращении будет идти о повышении тарифов на импорт из России. Кроме того, как ожидается, Байден анонсирует меры по «дальнейшему призыву России к ответу».

По данным источника Reuters , за прекращение нормальных торговых отношений с РФ уже высказались обе палаты Конгресса США.

Ранее сообщалось, что во вторник Байден подписал указ о запрете на импорт нефти и газа из России. При этом он заявил, что «Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики».