Reuters:11 марта Байден выступит с обращением о прекращении постоянных торговых отношений с РФ

11 марта ожидается обращение президента США Джо Байдена, в котором он призовет к прекращению постоянных нормальных торговых отношений с Россией, пишет Reuters. Выступление американского президента запланировано на 18.15 московского времени.
Как сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, речь в обращении будет идти о повышении тарифов на импорт из России. Кроме того, как ожидается, Байден анонсирует меры по «дальнейшему призыву России к ответу».
По данным источника Reuters , за прекращение нормальных торговых отношений с РФ уже высказались обе палаты Конгресса США.
Ранее сообщалось, что во вторник Байден подписал указ о запрете на импорт нефти и газа из России. При этом он заявил, что «Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики».