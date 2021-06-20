Собянин возглавил список кандидатов в Госдуму от партии «Единая Россия» по Москве

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20 июня 2021, 12:13

Фото: cоцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил региональный список кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России» по Москве. Список включает 12 человек, среди них – врач, представители волонтерских и студенческих объединений, деятели культуры и искусства. Об этом стало известно по итогам всероссийского съезда «Единой России», который прошел в столице 19 июня.

Помимо мэра столицы в региональную группу кандидатов вошли главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, руководитель московского отделения «Российских студенческих отрядов» Юлия Дрожжина и заместитель министра обороны РФ Андрея Картаполова,

Партия также включила в список по Москве известных деятелей искусства и культуры - актера и режиссера Владимира Машкова, гендиректора Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Марию Ревякину и директора Государственного музея А.С. Пушкина Евгения Богатырева.

Кроме того, интересы москвичей планируют представлять и действующие депутаты Госдумы - Петр Толстой, Владимир Ресин, Виктор Селиверстов и Анатолий Выборный.

Ранее, 15 мая, на конференции московского отделения партии Сергей Собянин отмечал, что столица уверена в депутатах «Единой России», в том, что принимаемые ими законодательные решения учитывают интересы москвичей.

Во всероссийском съезде «Единой России» принимали участие парламентарии, сенаторы, члены правительства, главы субъектов и секретари региональных отделений партии. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.

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