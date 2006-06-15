На ярмарке кинотщеславия

Так уж случилось, что центр кинематографической вселенной в начале июня перемещается в Сочи, где проходит 17-й по счету фестиваль «Кинотавр». Последнее время он сосредоточен на отечественном кино, про которое все дружно говорят, что оно на подъеме. В Сочи и хотелось в этом убедиться.

В КОНКУРСНОЙ программе, кроме уже бывшего в прокате «Зайца над бездной» Тиграна Кеосаяна, были премьерные показы известных мастеров и фильмы многочисленных дебютантов. «И никакого пьяного Депардье!» – заверил меня в мой первый день на фестивале телепродюсер и шоумен Александр Цекало. Депардье и в Африке Депардье – остался при своих мыслях я. А практика показывает, что отечественными звездами сыт не будешь. Из ста с лишним картин, произведенных в России в прошлом году, до кинопроката мало кто добрался.

Кто казнит тыловую крысу?



ХОТЕЛОСЬ бы, чтобы некоторые ленты, увиденные мною в конкурсной программе, все-таки дошли до зрителя. И в первую очередь – это фильм «Живой» Александра Велединского. (Напомню его замечательную предыдущую режиссерскую работу – сериал «Закон» с Дмитрием Назаровым в роли судьи). История, рассказанная в «Живом», сразу цепляет настолько, что хочется вникать в детали и следить за судьбой героя, молоденького солдатика-контрактника, вернувшегося после ранения в Чечне на гражданку. Алексей Чадов, казалось бы, сыгравший уже нечто подобное в «Войне» А.Балабанова, при этом не повторяет себя. Словно напитавшись в «Ночном дозоре», где он играет вампирчика, человеческой кровью, Чадов уже вовсе не простой парень, способный ответить на воинственный вызов. На сей раз в нем сидит терминатор, который может нанести удар первым.

Герой активен – он казнит тыловую крысу, наживающуюся на контрактниках, едет в Москву поблагодарить товарища, вынесшего его, раненого, на своем горбу из последнего боя. В этой поездке нашего героя будут сопровождать двое умерших бойцов. Герой ведет с этими «живыми мертвыми» постоянный и весьма интересный разговор. Мы узнаем, что «там» есть, чего «там» нет. Большинство встреченных по дороге землян их просто не видит. Но кто-то чувствует – в основном, женщины.

Без всяких спецэффектов режиссер находит такую оптику в картине, что каждый кадр становится эмоционально глубоким, открывая нам какое-то четырехмерное пространство. Зрителей как бы посвящают в тайное знание. И он следит за героем все с возрастающим сочувствием – а это одной только миловидной мордашкой не завоюешь. Нет, после фильма «Живой» можно теперь уверенно говорить, что у нас есть звезда – актер Алексей Чадов.



Богатый «гусманленд»



ИЗ ДРУГИХ сильных впечатлений фестиваля – «Парк советского периода» Юлия Гусмана. Бюджет явно не маленький и явно потрачен на фильм. Гусман создал такие декорации, снимая в сталинских здравницах Сочи и в отеле в Турции, стилизованном под советский рай, населив их персонажами ВДНХ, что хочется оставить созданный им мираж навсегда. Режиссер так увлекся решением этой художественной задачи – сотворить собственный «гусманленд» с аттракционами в стиле «поднятой целины», «полетом первого человека в космос» и т.д., что немножко забыл про историю, про героя, который должен завоевать наши симпатии. Зато Михаил Ефремов, играющий роль главного идеолога советского рая в отдельно взятом парке, просто великолепен. Чувствуется, что актер читал «Братьев Карамазовых» и неравнодушен к образу Смердякова.

Из дебютов нельзя не отметить «Связь» Дуни Смирновой, которая взялась режиссировать собственный сценарий о взаимоотношениях двух семейных людей, живущих в разных городах. Под влиянием накатившего чувст­ва (любовь?) они стремятся преодолеть разделяющее их пространство. Сперва много времени режиссер уделяет транспорту, на котором это пространство преодолевается. К середине фильма, когда понятно уже будет, что герой Михаила Пореченкова и героиня Анны Михалковой не смогут преодолеть намагниченные семейные гнезда ради новой жизни, режиссер теряет интерес к транспорту. Пореченков постепенно учится телепортироваться в Питер, где ему предстоит играть то, что в принципе невозможно играть, – любовь. Героиня Анны Михалковой тоже поставлена в эту сложную ситуацию (играть любовь). Станиславский про это ничего не писал. Так или иначе, то чувство, которое герои называют любовью, делает их очень трогательными и милыми в наших глазах, а еще больше заведомого сочувствия вызывает безвыходность их положения. Все так очевидно, что ждешь хоть какой-то режиссерской изобретательности – неожиданных ракурсов, звуковой дорожки. Фильм «Связь» в этом смысле весьма аскетичен, но для приза «Кинотавра» за лучший дебют и этого оказалось достаточно.

Конечно, настоящий праздник устроил Алексей Балабанов, создатель знаменитого «Брата». На сей раз он снял в своем «городском романсе» «Мне не больно» Ренату Литвинову, героиня которой как-то случайно оказалась в этой жизни, будучи предназначена явно для других лучших миров. Сложный образ создает г-жа Литвинова – и ведь все, как говорится, собственными ручками. В компании с Дмитрием Дюжевым и Александром Яценко она в фильме Балабанова не так одинока, как в своем собственном. В то же время дистанция между Ренатой и миром, где живут земляне, чувствуется и нарастает. Однако воля ее быть среди землян пока высока. Я участвовал в съемках этого фильма. «Привет, Сереженька!» – говорит Рената, встречаясь со мной – по сюжету – на вечеринке одного олигарха. «Привет, привет, Ренатушка!» – отвечаю через газету, поздравляя любимую актрису с призом за лучшую женскую роль, а ее партнера – за лучшую мужскую.

Короче, ценных вещей на «Кинотавре» было немного – но «Живой» Александра Велединского (приз за лучший сценарий) в их числе. Жюри под водительст­вом Рустама Ибрагимбекова присудило, однако, главный приз фестиваля картине Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», но этот фильм я воздержался бы рекомендовать к просмотру.