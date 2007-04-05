//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Жестокий театр судьбы

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Жестокий театр судьбы
Сцена из спектакля

 Знаменитый роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», написанный в конце 40-­х годов, был едва не уничтожен в 60-­х и воскрес для читателя в эпоху перестройки. Нашел он и свое теат­ральное воплощение в Малом драматическом театре - театре Европы (Санкт-­Петербург) - у режиссера Льва Додина.

 Поначалу спектакль был задуман как дипломная работа студентов мастерской Льва Додина. Они трудились над постижением непостижимой советской истории три года, в русле традиций «натуральной школы». Посещали непосредственно места, о которых шла речь в романе, - сталинские и немецкие концлагеря. Незадолго до выпуска спектакля Додин, оставив нескольких студентов, ввел в него и своих «взрослых» актеров. В результате репертуар МДТ обогатился новой единицей, новым серьезным произведением.

 Театр Додина вообще предельно серьезен, поразительно серьезен, серьезен сверхъестественно. Здесь нет места юмору, легкокрылым актерским шалостям, иронии и насмешке. Здесь сам воздух жесток и труден, партитура всех ролей рассчитана посекундно, и действие выстроено властной рукой тотальной режиссуры. Жестокость судьбы героев романа Гроссмана и жестокость самой режиссуры Додина находятся, собственно, в странном, отдаленном, но несомненном родстве.

 Как все советские эпопеи, книга Василия Гроссмана вышла из «Войны и мира» Льва Толстого. Советские прозаики всерьез хотели справиться с ужасами ХХ века с помощью добротных приемов письма века ХIХ. Личные впечатления подгонялись под известные толстовские схемы, отчего выходил явный диссонанс. Возможно ли рассказывать о беспределе Отечественной войны 1941-1945 годов с такой же рассудительной обстоятельно­стью, с какой Толстой повествует о добропорядочной, даже местами благородной войне 1812 года? Возможно ли изобразить теми же художественными средст­вами русское дворянство и гвардейцев Наполеона - и бестий Гитлера вкупе со сталинской элитой? Думаю, вряд ли. Как же поступил театр, взявшись за книгу, в которой реальная материя истории так противоречит способу рассказа?

 Автор инсценировки, сам Додин, взял за основу одну сюжетную линию - судьбу семьи Штрум. Анна Семеновна (Татьяна Шестакова), глазной врач, оказывается в фашистской оккупации, лишается жилья и работы, идет в гетто и все события своей чудовищной судьбы излагает в воображаемом длинном письме к сыну. Маленькая, тихая женщина в скромном платье время от времени появляется на сцене со своими монологами, которые Шестакова читает с единой интонацией сдержанного рыдания и деликатного страдания. У народной артистки Шестаковой даже не русская, а старорежимно-­русская внешность земской учительницы из-под Вологды. Она не вызывает никаких ассоциаций с образами трагедии еврейского народа. Они и не нужны: главное тут - чудовищный контраст между чистой, самоотверженной жизнью маленькой порядочной женщины и ее ужасной судьбой. Так и у всех персонажей. За редким исключением, это прекрасные люди с ужасной судьбой. И объяснений этому нет - таков исторический рок. Фатум.

 Сын Анны Семеновны, Виктор Штрум (Сергей Курышев) - выдающийся ученый­-физик. Он возвращается в военную Москву вместе с женой и дочерью и начинает борьбу за науку с местной бюрократией. Этот сильный, привлекательный мужчина, несомненно, и очень хороший человек. Но логика судьбы требует от него стать каким-то небывалым героем, пойти наперекор целой адской системе. А он не может, он сам уже заражен адом. А после дружественного звонка товарища Сталина впадает в бурный экстаз, хватает в объя­тия свою погасшую жену. Он чувствует, что высочайшей волей к нему возвращается не только работа, но даже и мужская сила! Что ж, это так - все попадались на эту удочку, самые лучшие - и Булгаков, и Пастернак…

 Эпизоды мирной жизни чередуются с массовыми сценами в двух лагерях - сталинском и фашистском. Причем персонажи, закончив эпизод, еще задерживаются на две-три минуты, отчего возникает постоянное взаимопроникновение миров. Влюбленные (красавица Елизавета Боярская, красавец Данила Козловский), застыв в эффект­но вылепленных объятиях на старой железной кровати, оказываются среди зэков, берущих баланду и спорящих об идеологии фашизма или коммунизма. Граница миров зыбка - сегодня ты ученый, завтра лагерная пыль. Там, за решеткой (по диагонали сцены протянута металлическая сетка наподобие волейбольной) могут быть мужья, братья, любимые. В немецком лагере зэки запевают «Серенаду» Шуберта на языке Гете, в советском - на языке Пушкина, вся разница. И евреем человека называют только для того, чтобы его проще было истребить…

 Места для вольной игры у актеров немного, они строго отрабатывают заданный рисунок роли, но все равно видно, что труппа очень хороша. У всех артистов МДТ великолепная дикция и отлично поставленная сценическая речь (это просто оазис какой-то на фоне всеобщего безобразия со сценречью!). Об этом печется уже много лет специальный профессор Валерий Галендеев. Спектакль идет в едином четком темпе и по своему общему стилю сильно напоминает эмоциональное «иглоукалывание» Юрия Любимова, хорошие времена Таганки. В семидесятых годах был бы сенсацией. Сегодня - добротный, серьезный в высшей степени, ретро-театр.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

В США назвали условия возвращения России в G8

В США назвали условия возвращения России в G8

Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку". По его словам, вопрос может быть поднят на обсуждение, если это будет необходимо.

//Политика

В Крыму рассказали Зеленскому, как создать "цивилизованную и процветающую" Украину

В Крыму рассказали Зеленскому, как создать "цивилизованную и процветающую" Украину

В Совфеде дали совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как можно улучшить отношения с Российской Федерацией. По мнению сенатора Сергея Цекова, украинский политикам надо перестать воспринимать Крым «как кусок территории без населения».

//новости партнеров

//Общество

Будет только хуже. Больше половины россиян не верят в изменения к лучшему в экономике даже через 20 лет

Будет только хуже. Больше половины россиян не верят в изменения к лучшему в экономике даже через 20 лет

Больше половины россиян не ждут улучшений в экономике и финансовой сфере страны даже через 20 лет. А многие уверены, что будет только хуже. Таковы неутешительные результаты опроса Фонда «Общественное мнение»

//В мире

Глава Генштаба ВСУ назвал «ключевую цель агрессивной политики» России на Украине

Глава Генштаба ВСУ назвал «ключевую цель агрессивной политики» России на Украине

Руслан Хомчак, глава Генштаба ВСУ, заявил о том, что Россия продолжает реализовывать собственную стратегию «в войне против украинского народа». Слова Хомчака приведены в заметке, выложенной на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

«Ощадбанк» закрыл счета Киевской патриархии по просьбе главы украинской автокефалии Епифания. В информационное пространство просочилась переписка между раскольниками.

//Интервью

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Композитор и автор песен Бахтияр Алиев, более известный как «Bahh Tee», впервые за несколько лет выпустит новый альбом. Релиз состоится в октябре и обещает быть необычным. «Аргументам Недели» певец рассказал о неизбежности творческого кризиса, самом важном в музыке и «новой школе».

//Общество

В США поймали рыбу с двумя ртами

В США поймали рыбу с двумя ртами

Семейная пара из Соединённых Штатов выловила из озера Шамплейн в штате Нью-Йорк необычную форель. По словам супругов, у пойманной рыбы оказалось два рта. В Сети пользователи решили, что на рыбу могла повлиять радиация или это врождённая особенность.

//Общество

В России стало больше долгожителей

В России стало больше долгожителей

В Росстате сообщили, что за последние восемь лет в России заметно увеличилось число долгожителей. На начало 2019 года количество россиян, достигших возраста 100 лет превысило 20 тысяч.

//Новости партнеров

//Общество

Дагестанский чиновник стал пенсионером, «состарив» себя на 34 года. И все ради пенсии в 10 тысяч рублей в месяц

Дагестанский чиновник стал пенсионером, «состарив» себя на 34 года. И все ради пенсии в 10 тысяч рублей в месяц

28-летний чиновник из Дагестана сделал подложный паспорт, в котором добавил себе 34 года. И все ради того, чтобы незаконно получать пенсию. Сейчас на него завели уголовное дело о мошенничестве

//В мире

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

После скандала с частыми перелётами Меган Маркл и принца Гарри на частном самолёте герцог и герцогиня Кембриджские решили показать пример и совершили перелёт эконом-классом.

//Новости СМИ2

//В мире

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму

Жители Западной Украины испытывают ненависть к Крыму, вошедшему в 2014 году в состав Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Происшествия

Пассажир не пропускал электрички из-за срочного звонка

Пассажир не пропускал электрички из-за срочного звонка

Неизвестный мужчина перегородил поездам дорогу на одной из железнодорожных станций. Полуголый хулиган не пропускал транспортные средства из-за срочного звонка.

//Шоу-бизнес

Алёна Апина рассказала о любви после 50-ти

Алёна Апина рассказала о любви после 50-ти

Известная российская певица Алёна Апина поделилась небольшими подробностями своей личной жизни. Знаменитость высказала своё мнение о существовании жизни после развода и любовных связей после 50-ти лет.

//В мире

Кличко назвал Севастополь украинским и напомнил о его "особом статусе"

Кличко назвал Севастополь украинским и напомнил о его "особом статусе"

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил столицу Украины с Севастополем и заявил, что оба города имеют особый статус. При этом в своём заявлении Кличко назвал Севастополь украинским.

//Общество

Эксперты: рынок «умных вещей» вырастет втрое

Эксперты: рынок «умных вещей» вырастет втрое

«Умные» устройства уже давно не экзотика, а реальность. По данным IDC, объём рынка «умных» вещей в России в 2018 году составил почти 4 миллиарда долларов. В ближайшие три года эксперты прогнозируют увеличение этого показателя вдвое, а большинство «умных» устройств уже управляются голосом

//Шоу-бизнес

Гарри Галкин показал любимый снимок из семейного архива

Гарри Галкин показал любимый снимок из семейного архива

Сын звёздных родителей Гарри Галкин поделился с поклонниками любимым снимком своей мамы Аллы Пугачёвой. Снимок опубликован на фан-странице мальчика. Подписчики оценили архивное фото известной певицы.

//Новости партнеров

//В мире

Супрун рассказала об увлеченности украинцев оккультизмом

Супрун рассказала об увлеченности украинцев оккультизмом

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что украинцы проявляют повышенный интерес к целительству, оккультизму и экзорцизму.

//Общество

Пушков возмутился голливудским фильмом 2002 года

Пушков возмутился голливудским фильмом 2002 года

Российский сенатор Алексей Пушков возмутился тем, как голливудские киноделы представляют себе русские имена и фамилии. Негодование Пушкова вызвал кадр из фильма 2002 года.

//Шоу-бизнес

Юлия Меньшова раскрыла секрет молодости

Юлия Меньшова раскрыла секрет молодости

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась с поклонниками секретом молодости. 50-летняя знаменитость выложила забавную gif-анимацию, которая помогла ей осознать простую истину.

//Происшествия

В Кузбассе погибли несколько человек в аварии с иномаркой и дорожным катком

В Кузбассе погибли несколько человек в аварии с иномаркой и дорожным катком

В пятницу, 23 августа, на 43-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк в Беловском районе столкнулись дорожный каток и легковой автомобиль. В результате погибли несколько человек и пострадала 13-летняя девочка.

//Общество

Карьера в погонах - или плати или сиди без повышения. Сколько стоит место помощника прокурора?

Карьера в погонах - или плати или сиди без повышения. Сколько стоит место помощника прокурора?

В Липецкой области сотрудники прокуратуры жалуются, что существует «прейскурант на услуги карьерного роста». Хочешь, карьерного роста - покупай, не хочешь сиди дальше в числе рядового состава

//Спорт

«Брага» одержала победу в 1-й встрече в раунде плей-офф над «Спартаком»1:0

«Брага» одержала победу в 1-й встрече в раунде плей-офф над «Спартаком»1:0

22 августа матч «Брага» — «Спартак Москва» состоялся на стадионе «Брага Мунисипал» в Португалии. Главный судья — Хавьеро Эстрада Фернандес(Испания). Унылая игра завершилась в пользу хозяев поля со счетом 1:0

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»
3

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США
4

ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
5

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры