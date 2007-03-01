//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Мура-2007

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Мура-2007
«Параграф 78» – однозначно вторичный продукт

  Фильм «Параграф 78» тоже имеет титул «фильма Михаила Хлебородова». Между тем такого режиссера в кинематографе до сих пор не было – был так себе клипмейкер. Но в клипах имена изготовителей не указываются – а ведь так хочется человеку полновесной славы. Вот и написал Хлебородов свое имя. Крупными буквами. Помните, как лягушка-путешественница в сказке Гаршина закричала: «Это я! Я! Я!» и свалилась вниз? Примерно такая история. Потому что хуже фильма, чем «Пара­граф 78», я не видела давно. Это чудовищная мура, не имеющая никакого отношения ни к жизни, ни к искусству.

 Завели, значит, манеру: ничего не объяснять. Первые двадцать минут фильма сидишь и пытаешься понять хоть какие-то правила игры – где и когда происходит действие, кто герои, каковы нравст­венные устои этого мира.
 
 С трудом понимаешь, что действие происходит в отдаленном будущем, в России, которая напрочь отгламурилась в стиле хай-тек и не имеет уже ничего живого и своеобразного: стекло, металл, серебристые стены, какие-то высотки за окнами Генерального штаба. Сюда вызывают капитана некоей таинст­венной команды (Гоша Куценко), чтобы он собрал ее снова после большой ссоры (из-за чего они поссорились, понять невозможно) и направил на проверку экспериментальной базы, на которой, видимо, что-то не в порядке.
 
 Собирается команда по всем голливудским рецептам политкорректности: один черный, один желтый, одна женщина, один гомосексуалист. Плюс приятный актер Владимир Вдовиченков для оформления любовного напряжения между капитаном и его женой. Женщина (Анастасия Сланевская) весьма хороша собой, с правильной скульптурой лица, но весь стиль облика слизан с Деми Мур в картине «Солдат Джейн». Вообще в этой картине нет ни одной вещи, ни одной детали, не скопированной с голливудского оригинала, и это сильно тревожит. Ведь подражание, копирование – это стадия подросткового творчества, она проходит у взрослых людей. Михаилу же Хлебородову уже сильно за сорок.
 
 Неужели человек всю жизнь жил с мечтой – сделать второсортное американское кино? Такие фильмы продюсеры дециметровых каналов покупают по сто долларов пачка, чтобы показывать после часа ночи, когда у экранов остаются страдающие бессонницей пенсионеры и телекритик Ирина Петровская… И на производство этой ерунды тратить огромные деньги, время, жизнь?
 
 Между тем команда «Параграфа 78» прибыла на заколдованную базу, обмениваясь репликами, которые по содержательности равняются диалогам крабов или тараканов, и нашла там несколько загадочных трупов и взбесившегося человека. Убедившись, что горю уже ничем не помочь (вирус?), команда выбирается из бункера и ждет вертолета. Но вертолет, покружив, улетает обратно! В чем дело? И тут зрителя подстерегает чудесное: Гоша Куценко объясняет содержание заветного «пара­графа 78» – если в группе возникает угроза для планеты, группа самоликвидируется. «Кто из героев останется в живых? – трубно вещает голос неведомого архангела чепухи. – Смотрите второй фильм 29 марта!» И все, песня спета. То есть нам скормили дико растянутую завязку картины за якобы «первый фильм». И теперь изволь тащиться через месяц доедать эту баланду, чтоб узнать, «кто из героев останется в живых».
 
 Да не хочу я знать, кто там останется в живых, по мне, хоть бы их всех растерли в порошок. Там и живых-то не было, а были неодушевленные схемы, двигающиеся рисунки. Да еще рабски скопированные с чужих образцов.
Еще несколько лет назад многие плакали об ужасной судьбе отечественного кино, утверждая, что его надо поддерживать всеми государственными силами, вплоть до квот на импорт американского кино и выдачи привилегий отечественному производителю. Тогда наше кино казалось бедной нежной девочкой, которую хотелось оберечь и защитить. Сегодня наше кино – далеко не девочка. Это наглый, хамоватый, набитый деньжищами парень, который уверенно, крепкими и цепкими ручищами лепит контрафакт, копируя американ­ское кино один в один. Получается дикая мура, потому что изобретенные в Америке штампы и клише для нас чужие абсолютно. Для чего эту наглую фабрику поддерживать? Чтоб на «ихнего» Брюса Виллиса мы ответили нашим Гошей Куценко? Может быть, Куценко хороший артист, может, плохой, вернее всего, что посредственный, только я на него больше смотреть не могу. И эту жалкую беспомощную «русскую Америку» тоже. Америка прекрасно справляется сама с производством муры – для чего нам-то ее умножать? Надо свою, родную, оригинальную муру делать!
 
 Между тем пока зрители дожидались «Параграфа 78», шли рекламные ролики, обещающие в следующем месяце еще больше муры – «Любовь-морковь», «Одна на миллион», «Я остаюсь»… Даже по нарезкам было видно, что все свистнуто, украдено, скопировано с голливудских картин, притом не нынешнего сезона, а где-то пятилетней давности. Казалось бы, если так тянет копировать и подражать – подражайте Альфреду Хичкоку, Орсону Уэллсу, на худой конец – Мартину Скорсезе, что ж вы подражаете безвестным ремесленникам, надуваете и умножаете заведомую пустоту?
 
 А между тем мы живем, может, не в самой благоустроенной, но в чрезвычайно оригинальной стране, с бурным прошлым и драматическим настоящим. Сколько лиц, сколько событий! Но кинематографисты, как заколдованные, идут мимо – туда, где сияет мишурным блеском чужая фабрика грез. Чтобы хоть как-то приткнуться к ней со своими убогими и никому не нужными подражалками!
 
 Нет, не буду я своим трудовым рублем поддерживать такого отечественного производителя. Родную худенькую курочку куплю – а муру киношную не куплю, пока не научатся делать свое, а не вдохновенно тырить чужое.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Кто мне тут должен? Всем прощаю!

Кто мне тут должен? Всем прощаю!

На днях информационное пространство взорвала новость о том, что «немытая Россия» раздает свои кровные доллары направо и налево. Всего, мол, нам должны 27 миллиардов этих самых долларов. Больше всех, естественно, набрал батька Лукашенко - 7,55 миллиарда. На втором месте «братский» Киев – 3,7. На третьем Венесуэла – 3,5 млрд.

//В мире

Украину ожидает сложная зима из-за газовых споров с РФ

Украину ожидает сложная зима из-за газовых споров с РФ

Представитель Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что близящаяся зима будет сложной для страны из-за неопределённостей, связанных с транзитом газа.

//В мире

Госдеп осудил удар ВВС Сирии по турецкой военной колонне

Госдеп осудил удар ВВС Сирии по турецкой военной колонне

Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Морган Ортагус жестко осудила нападение сирийских ВВС на военную колонну турецких войск в Идлибе в минувший понедельник, 19 августа.

//новости партнеров

//Экономика

Банки просят разрешения блокировать карты при получении подозрительных средств

Банки просят разрешения блокировать карты при получении подозрительных средств

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что кредитные организации просят предоставить им возможность блокировать банковскую карту клиента, если на неё начисляются подозрительные средства.

//В мире

Макрон уверен в "европейском будущем" России

Макрон уверен в "европейском будущем" России

Французский лидер Эммануэль Макрон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в минувший понедельник в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем РФ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Рига выбрала нового мэра

Рига выбрала нового мэра

Закончились выборы нового мэра Риги. Им стал Олег Буров. Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова из фракции «Честь служить Риге». Свои голоса за данного кандидата отдали 35 депутатов.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Общество

Режиссёр «Двенадцати стульев» попал в реанимацию

Режиссёр «Двенадцати стульев» попал в реанимацию

Народный артист СССР, советский и российский режиссёр театра и кино Марк Захаров попал в реанимацию в одну из клиник столицы. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, хотя и стабильное.

//Здоровье

Вызывающий инсульт и инфаркт продукт назвали ученые из Соединенных Штатов

Вызывающий инсульт и инфаркт продукт назвали ученые из Соединенных Штатов

Трансжиры являются продуктом, вызывающим инсульт головного мозга и инфаркт миокарда. К такому выводу в результате своих исследований пришли ученые из Соединенных Штатов, пишут российские СМИ.

//Новости партнеров

//Авто

В Госдуме предложили освободить россиян от некоторых старых штрафов

В Госдуме предложили освободить россиян от некоторых старых штрафов

В Госдуме предложили освобождать водителей от штрафов, если информация о них не была опубликована на портале госуслуг в течение десяти дней после нарушения.

//Происшествия

СМИ сообщили о новом способе похищения средств с банковских карт

СМИ сообщили о новом способе похищения средств с банковских карт

Журналисты утром во вторник, 20 августа, рассказали о новом способе похищения средств с банковских карт. Согласно последним данным, речь идет о телефонном мошенничестве с использованием роботов.

//Новости СМИ2

//Общество

20 августа может стать самым теплым днем месяца в Москве

20 августа может стать самым теплым днем месяца в Москве

Вторник, 20 августа, может стать самым теплым днем в этом месяце в Москве. Соответствующую информацию сегодня утром предоставил журналистам сотрудник центра погоды "Фобос"Александр Синенков.

//Политика

В Госдуме придумали способ заставить Украину снять водную блокаду Крыма

В Госдуме придумали способ заставить Украину снять водную блокаду Крыма

В Государственной Думе РФ придумали способ заставить руководство Украины снять водную блокаду Крыма. По данному вопросу на брифинге в стенах российского парламента высказался депутат Владимир Жириновский.

//Шоу-бизнес

Волочкова рекомендует звездам шоу-бизнеса "привести в порядок телеса"

Волочкова рекомендует звездам шоу-бизнеса "привести в порядок телеса"

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему ее фотографии в бикини собирают огромное количество просмотров. Артистка также порекомендовала звездам российского шоу-бизнеса "привести в порядок телеса".

//В мире

Австралийские эксперты: США в случае войны с Китаем ждет поражение

Австралийские эксперты: США в случае войны с Китаем ждет поражение

Специалисты Центра изучений США Сиднейского университета в Австралии провели исследование и пришли к выводу, что Соединенные Штаты не способны выйти победителем в случае начала войны с Китаем.

//Общество

Учёные рассказали, как выучить иностранный язык во сне

Учёные рассказали, как выучить иностранный язык во сне

Швейцарские учёные подтвердили гипотезу о том, что человек в состоянии изучать иностранные языки даже во время сна. Для чистоты эксперимента исследователи изобрели новый язык, чтобы знание иностранных слов не повлияло на результаты проверки.

//Шоу-бизнес

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл. По его словам, он не хочет, чтобы сын принцессы Дианы закончил также, как его мать.

//Новости партнеров

//Общество

Ведущие мировые видеоблогеры обсудили своё будущее

Ведущие мировые видеоблогеры обсудили своё будущее

Канал «Экономика цифровой эры» пишет, что ведущие блогеры и инфлюенсеры англоязычного мира обозначили следующие проблемы и тренды медиа, соцсетей и видеосервисов:

//Общество

Есть или не есть: в Росстате рассказали, сколько россияне тратят на еду

Есть или не есть: в Росстате рассказали, сколько россияне тратят на еду

В Росстате подсчитали, жителям каких регионов России дороже всего обходится еда. Оказалось, что в некоторых субъектах страны россияне тратят на продукты питания более 50% своего дохода.

//В мире

Сильные ливни в Индии за два дня унесли жизни 58 человек

Сильные ливни в Индии за два дня унесли жизни 58 человек

За двое суток на севере Индии сильнейшие ливни и спровоцированные ими наводнения унесли жизни 58 человек. Соответствующую информацию утром во вторник, 20 августа, предоставили журналисты.

//Общество

Депутат предложил поставить в школах личный шкафчик для каждого ученика

Депутат предложил поставить в школах личный шкафчик для каждого ученика

Российский депутат Василий Власов предложил оборудовать школы специальными шкафчиками для хранения личных вещей учеников. Инициатива была отправлена на рассмотрение министру просвещения страны Ольге Васильевой, передаёт КП.

//Общество

Как будет оценивать студентов искусственный интеллект

Как будет оценивать студентов искусственный интеллект

«Оцениваться будет не только успеваемость, но и их активность на лекциях и семинарах, поведение в стенах университета, даже участие в общественной жизни», — передаёт канал «Экономика цифровой эры».

//Общество

Российские провайдеры могут собирать данные о нашей сетевой активности

Российские провайдеры могут собирать данные о нашей сетевой активности

Российские пользователи стали обращать внимание на то, что некоторые провайдеры приступили к сканированию сетевых портов пользовательских компьютеров. Запросы могут осуществляться через открытую вкладку личного кабинета пользователя посредством, например, браузера Firefox.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

В Челябинске для будущих айтишников пройдёт бесплатная конференция
5

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры