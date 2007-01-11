Телевизор опасен для вашего здоровья…

- Вам 52 года. Это много для телеведущего?
– Это начало золотого периода. Если вы посмотрите на западное ТВ, то увидите многих ведущих-мужчин за пятьдесят. Таким образом эксплуатируется свойственное культуре многих народов уважение к старшим.
Мужчина за 50, если он здоров и спокоен, априори вызывает доверие. Ну а наши телезрители еще и помнят, что нам пришлось вместе пережить…
– Говорят, вы летом приезжали на работу на мотоцикле. Как же ваша больная нога?
– Хорошо. Три операции – и все в порядке. На Украине хорошие доктора… В свое время я занимался мотокроссом, порвал две связки в колене. Сейчас езжу в защите. Еще я играю в теннис, а в новогодние праздники покатался на лыжах во Франции. Так что я в боевой готовности. (Смеется.)
– Сколько времени в день вы смотрите телевизор?
– Я могу просканировать программы и посмотреть новости, но это не то времяпрепровождение, которое я бы предпочел в свободную минуту. Почему я должен сидеть и смотреть этот телевизор?
– А почему мы должны смотреть ТВ, которое делаете вы?
– Потому, что мое ТВ – для людей, которые хотят узнать, что происходит в мире, которым интересно получить не просто поток разрозненной информации, но и ее интерпретацию… Существует масса вариантов образа жизни. Но в любом из них чрезмерное увлечение ТВ весьма опасно. Минздрав должен предупреждать, что три часа у телевизора – очень не здорово. Если это происходит с вами регулярно, вы превращаетесь в пассивное существо вроде пивного алкоголика.
– То есть вы удовлетворены своей работой?
– Хочется работать глубже. Но у ТВ есть предел глубины. Как только его превысишь – падает рейтинг.
– Что вы считаете своим наибольшим достижением?
– То, что я могу показать своему сыну Глебу работу 20-летней давности, и мне будет не стыдно ни за одно слово, произнесенное в эфире. За 30 лет работы я остался верен своей профессии: не замазан телевизионным киллерством, не брал взяток и не приватизировал госимущество, не подорвал доверия к себе и не замазался ни в каких грязных делишках.
– Вы не жалеете о годах, проведенных на Украине?
– Нет, это были счастливые годы в моей жизни. Наша редакция получила все высшие телепризы Украины, а я лично – высшую журналистскую премию «Золотое перо» и телевизионную – «Телетриумф». Уезжая из Москвы, я уезжал вроде на Запад, а оказался в том же духовном и культурном пространстве.
– Ностальгируете по Украине?
– Да, остались друзья, но я там часто бываю в командировках от «России». Делал серию репортажей из Крыма.
– Теперь понятно, отчего вы так активны в Коктебеле и даже устроили там ежегодный джазовый фестиваль.
– Это вопрос самореализации, которая есть высшая потребность человека. Когда в Коктебеле на площади перед домом Волошина звучит красивая музыка – я испытываю удовлетворение. Это хобби, а не коммерция. В следующем году нашему фестивалю будет уже 5 лет. А в сентябре этого года мы с помощью Интернета сделали впервые в мире распределенный концерт. Музыканты, находившиеся в разных странах, играли одним ансамблем. Это было что-то!
– Как часто вы собираетесь бывать в Коктебеле?
– Как раньше я жил между Киевом и Москвой, так теперь собираюсь жить между Коктебелем и столицей. В Коктебеле я никогда не скучаю. Там очень красивый вид на вулкан Карадаг, а море просто завораживает. На него смотришь, как на огонь, бесконечно. Поскольку я веду «Вести» каждую вторую неделю, а «Национальный интерес» по субботам, то могу позволить себе бывать в Коктебеле 3–4 дня каждую вторую неделю.
– Вместе со своей новой женой?
– Да, я женился в апреле этого года. У нас уже есть дети от предыдущих браков (у меня сын-студент Глеб, а у Маши 6-летний Федор), но мы планируем завести еще и своих. Мы живем в Подмосковье, в доме, который я построил на участке своих родителей. Мы с женой взяли кредит на 10 лет, чтобы построить дом в Коктебеле. Как видите, работать придется еще много и долго…