Телевизор опасен для вашего здоровья…

- Вам 52 года. Это много для телеведущего?

– Это начало золотого периода. Если вы посмотрите на западное ТВ, то увидите многих ведущих-мужчин за пятьдесят. Таким образом эксплуатируется свойственное культуре многих народов уважение к старшим.

Мужчина за 50, если он здоров и спокоен, априори вызывает доверие. Ну а наши телезрители еще и помнят, что нам пришлось вместе пережить…

– Говорят, вы летом приезжали на работу на мотоцикле. Как же ваша больная нога?

– Хорошо. Три операции – и все в порядке. На Украине хорошие доктора… В свое время я занимался мотокроссом, порвал две связки в колене. Сейчас езжу в защите. Еще я играю в теннис, а в новогодние праздники покатался на лыжах во Франции. Так что я в боевой готовности. (Смеется.)

– Сколько времени в день вы смотрите телевизор?

– Я могу просканировать программы и посмотреть новости, но это не то времяпрепровождение, которое я бы предпочел в свободную минуту. Почему я должен сидеть и смотреть этот телевизор?

– А почему мы должны смотреть ТВ, которое делаете вы?

– Потому, что мое ТВ – для людей, которые хотят узнать, что происходит в мире, которым интересно получить не просто поток разрозненной информации, но и ее интерпретацию… Существует масса вариантов образа жизни. Но в любом из них чрезмерное увлечение ТВ весьма опасно. Минздрав должен предупреждать, что три часа у телевизора – очень не здорово. Если это происходит с вами регулярно, вы превращаетесь в пассивное существо вроде пивного алкоголика.

– То есть вы удовлетворены своей работой?

– Хочется работать глубже. Но у ТВ есть предел глубины. Как только его превысишь – падает рейтинг.

– Что вы считаете своим наибольшим достижением?

– То, что я могу показать своему сыну Глебу работу 20-­летней давности, и мне будет не стыдно ни за одно слово, произнесенное в эфире. За 30 лет работы я остался верен своей профессии: не замазан телевизионным киллерством, не брал взяток и не приватизировал госимуще­ство, не подорвал доверия к себе и не замазался ни в каких грязных делишках.

– Вы не жалеете о годах, проведенных на Украине?

– Нет, это были счастливые годы в моей жизни. Наша редакция получила все высшие телепризы Украины, а я лично – высшую журналистскую премию «Золотое перо» и телевизионную – «Телетриумф». Уезжая из Москвы, я уезжал вроде на Запад, а оказался в том же духовном и культурном пространстве.

– Ностальгируете по Украине?

– Да, остались друзья, но я там часто бываю в командировках от «России». Делал серию репортажей из Крыма.

– Теперь понятно, отчего вы так активны в Коктебеле и даже устроили там ежегодный джазовый фестиваль.

– Это вопрос самореализа ции, которая есть высшая потребность человека. Когда в Коктебеле на площади перед домом Волошина звучит красивая музыка – я испытываю удовлетворение. Это хобби, а не коммерция. В следующем году нашему фестивалю будет уже 5 лет. А в сентябре этого года мы с помощью Интернета сделали впервые в мире распределенный концерт. Музыканты, находившиеся в разных странах, играли одним ансамблем. Это было что-то!

– Как часто вы собираетесь бывать в Коктебеле?

– Как раньше я жил между Киевом и Москвой, так теперь собираюсь жить между Коктебелем и столицей. В Коктебеле я никогда не скучаю. Там очень красивый вид на вулкан Карадаг, а море просто завораживает. На него смотришь, как на огонь, бесконечно. Поскольку я веду «Вести» каждую вторую неделю, а «Национальный интерес» по субботам, то могу позволить себе бывать в Коктебеле 3–4 дня каждую вторую неделю.

– Вместе со своей новой женой?