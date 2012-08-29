«ШКОЛА ИГРОВОГО ТЕАТРА» в «ШКОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ»

Дорогие друзья! Хочу пригласить ваших детей в детскую театральную студию, которую я открыла в театре «Школа современной пьесы». Все дети любят играть. Мы и будем играть в театр, но ещё – учиться актёрскому мастерству, вокалу, танцам и многому другому. Вы, наверное, замечали, как трудно иногда бывает вашим детям сосредоточиться во время приготовления уроков? Некоторые вообще не могут усидеть на месте больше пяти минут. Мастера школы игрового театра – педагоги ГИТИСа – владеют техникой, с помощью которой можно обучить концентрации внимания. Пластическое движение поможет подросткам научиться владеть своим телом, а уроки риторики и сценической речи – не только правильно говорить, но и точно, в нужной форме доносить свою мысль до собеседника. В наши планы входят экскурсии в театральные музеи и усадьбы, создание маленьких спектаклей, проведение мастер-классов известных актёров и режиссёров. Для самых маленьких – кукольный театр, а для старших – подготовка к поступлению в театральные вузы.

Если даже ваш ребёнок не хочет стать артистом, школа игрового театра поможет ему стать более общительным, свободным и гармонично развитым.

Запись на кастинг по телефонам: 8 (495) 694-00-07; 8 (903) 130-68-84.