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Хватит нести негатив людям

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]

Хватит нести негатив людям

София КАШТАНОВА пошла по стопам своей мамы, известной советской актрисы Аллы Каштановой, долго работавшей в МХАТе. София поступила в Школу-студию МХАТ, училась у Дмитрия Брусникина. Играла в театре, снялась в таких фильмах и сериалах, как «Сыщики», «Закон и порядок», «Адвокат», «Нулевой километр», «Случайная связь» и др. После развода родителей восемь лет жила с мамой и отчимом в Мексике. И сейчас молодая актриса делит своё время между Москвой и мексиканским городом Плая-дель-Кармен, где живёт её мама.

- София, расскажите о судьбе вашей мамы, почему она бросила актёрскую карьеру?

– Мама была известна в театральных кругах, много играла в МХАТе при Олеге Ефремове. Снялась в нескольких фильмах, наиболее заметный – «Вижу цель!» с Николаем Олялиным в главной роли. Там речь шла о современной армии, строительстве стратегически важного объекта. После того как МХАТ распался на ефремовский и доронинский, мама ушла из МХАТа и с театром, который организовал Владимир Прудкин, с друзьями-актёрами Петром Смидовичем, Неллей Селезнёвой стала гастролировать по стране. Но в 1987-м году родилась я, и мама занялась моим воспитанием. С самого раннего детства она научила меня, например, читать стихи. Мама как чтец великолепна, я не знаю чтецов лучше…

– Потом вы с мамой и отчимом уехали в Мексику. Чем тамошние жители отличаются от русских? Где вам, живущей на две страны, более комфортно, безопасно, свободно?

– Я чувствую себя гармонично и комфортно, когда у меня есть возможность перемещаться, жить и здесь и там. Другое дело, когда я провожу много времени в Москве, – начинаю немного нервничать. Здесь достаточно тяжёлая атмосфера, людская агрессивность, экология, пробки… А вот город Плая-дель-Кармен, где живёт моя мама и я месяцев пять в году, – настоящий рай на побережье Карибского бассейна. Море лазурного цвета невероятной красоты, с огромным разнообразием рыб самых безумных расцветок. На этой территории находятся все памятники древней культуры майя, величественные священные пирамиды, куда мы с мамой за неимением православных церквей в округе иногда взбираемся и молимся Богу.

В Мексике все улыбаются, люди дружат между собой. Нет такого махрового эгоизма, бесчеловечности, как у нас в России сейчас. Мексиканцы умеют сопереживать, внимательны к своим близким, друзьям, знакомым, они чутко реагируют на чужие проблемы. Конечно, у каждого народа есть свои недостатки. Мексиканцы, допустим, дико непунктуальны. Вы можете договориться о встрече, приехать, но никого не застать. Звонишь человеку: где же ты? А в ответ: давай завтра, «маньяна» по-испански. И так всё у них – «маньяна»… Да, в Мексике достаточно безопасно, комфортно, спокойно. Настолько спокойно, что это порой так надоедает! И ты с радостью летишь в Россию, за адреналином.

– София, вы снимались в нескольких криминальных сериалах. Как относитесь к засилью такого рода продукции на большинстве федеральных каналов?

– Одно время снималась, да. Но сейчас приняла решение, что больше не буду участвовать в подобных проектах. Хватит нести негатив людям!.. Не знаю, почему многим зрителям так нравится смотреть фильмы про убийства, грабежи, видеть кровь. Некоторых уже даже смешит чужая боль! Наверное, эти люди думают: вот у кого-то жизнь ещё хуже, чем у меня, и как хорошо, что у меня таких ужасов нет! Второй аспект. Молодой парень смотрит каждый день сериалы про убийства. И они очень упрощают в его неокрепшем сознании выбор правильных целей, тему ценности каждой человеческой жизни. Покалечил человека или даже убил – и решил ту или иную проблему. В общем, сейчас я категорически против криминальных сериалов.

– Вы занимались конным спортом, являетесь кандидатом в мастера, участвовали во многих соревнованиях. Как общались с лошадьми – при помощи кнута или пряника?

– Мне было лет 7, когда я, преодолев страх, впервые села в седло. И с тех пор меня оттуда никто не мог «выбить», только учёба в Школе-студии МХАТ заставила уйти из спорта. Я занималась конкуром. И всегда гуманно, нежно относилась к своим лошадям, никогда их не наказывала. Вообще не люблю, когда люди начинают жестоко относиться к своему питомцу, даже если он что-то сделал не так. Когда ты не формально занимаешься с животным, ты начинаешь понимать его, и оно в свою очередь понимает тебя, и тогда можно обойтись без насилия.

Одна лошадь вылечила меня от тяжёлого недуга. Когда мне было 15 лет, умер мой папа, известный писатель и сценарист. И у меня возникли психологические проблемы, потому что я очень любила отца. Начались панические атаки, я стала слышать какие-то голоса. Не знаю, как я тогда не сошла с ума от страданий! И мама купила мне лошадь. Породы английская чистокровная. Рыжий конь, которого звали Фобос. Так вот, конь излечил меня от панических приступов, от галлюцинаций. Непонятно, как это делают лошади, какую имеют магическую силу, чтобы лечить людей, но Фобос меня реально спас. И я до сих пор верю в большую душу лошадей, в их доброту и в то, что они – одни из самых умных животных на свете.

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