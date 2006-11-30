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Любовь народная

Певица Казарновская тянет телезрителей вверх

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Любовь народная
Всемирная звезда давно заслужила народную славу. Но не звание...

-Артисты любят говорить, что сцена для них - это вся жизнь. Вы согласны?

- Конечно, сцена и все, что с ней связано, - это важно. Но с рождением сына я поняла, что если бы я на это не решилась, то была бы обделенным человеком.

Как-то Мирелла Френи сказала: «Горе тем людям, для которых театр - это вся жизнь. Когда театр кончается - у них не остается ничего». И она абсолютно права. Мне же удалось найти себя и в профессии, и в семье.

- Это судьба или ваша заслуга?

- Наверное, это и улыбка Господа, и мое внутреннее устремление одновременно. Я выросла в большой и дружной семье (с нами жили обе бабушки и оба дедушки), где все уважительно относились друг к другу. Видимо, подсознательно мне хотелось такого же. У нас с мужем только один ребенок, но теплота отношений та же. И муж, и сын - мои единомышленники.

- Как вы объяснили им свою работу на канале «Культура»?

- Я очень уютно себя чувст­вую в роли ведущей передачи «Романтика романса». Это моя тема, это то, с чего я начала свою карьеру, и что я люблю.

- А для чего вообще вам нужно ТВ?

- Когда я смотрю развлекательные программы на других каналах - мне становится дурно. Вместо того чтобы тянуть нашу публику вверх, телевизионщики заигрывают с ней, показывая бесконечные вечера юмора и дешевую музыку... На западных каналах существуют классические блоки, которые ведут сами исполнители. В Испании - Плачидо Доминго и Хосе Каррерас, в Италии - Лучано Паваротти и Мирелла Френи. Они рассказывают об опере и о романсе, даются фрагменты концертов. И подается это так заразительно и здорово, что публика тянется за ними. А у нас куда можно тянуться? За нашей попсой?! Или за вечерами юмора?! Зрители должны иметь выбор. И мы в «Романтике романса» его даем.

- Правда, что ваш первый сольный концерт состоялся на сцене музея им. Пушкина, где теперь снимается передача?

- Да, жизнь закольцовывает события. Мое боевое крещение состоялось в 1978 году. Я была студенткой второго курса консерватории и однажды пела в музее романсы на стихи Пушкина... Когда я сегодня захожу в музей - каждый раз думаю, как причудливо играет судьба.

- Вы звезда мировой сцены и в то же время не народная и не заслуженная артистка. Вам не обидно?

- А я народная по гласу народа. Куда ни приезжаю - все говорят: «Ой, не может быть, чтобы она сюда приехала! Она такая супернародная артистка!» Вот это самое приятное. Если чиновники не думают об этом - я буду жить дальше и прекрасно себя чувствовать. У меня на этот счет нет никаких амбиций.

- А в Москве вы часто выступаете с концертами?

- 3 декабря на сцене Дома музыки у меня новая программа «Испания и Америка» с произведениями Гершвина, Бернстайна, де Фалья и русских композиторов.

- Певцам из России сейчас легче работать на Западе?

- С одной стороны, легче - нет никаких препон. Можно получить визу и полететь на прослушивание. А с другой - огромная конкуренция. То есть если ты зацепился за конт­ракт, то это еще не значит, что сложится твоя оперная жизнь. Просто очень много народу.

 

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