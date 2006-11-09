//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Ах, кабы не плебейские звуки и вульгарная жестикуляция…

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Ах, кабы не плебейские звуки и вульгарная жестикуляция…
Новый «Евгений Онегин» – маленькие шалости Чернякова

Впервые я увидела «Евгения Онегина» лет тридцать пять тому назад. В рутинной, мхом покрытой постановке Кировского театра. Там было все как положено: расписной задник, хор девушек, пожилая Татьяна и совершенно сразившая меня Ольга. Она была не пожилая, а откровенно старая, толстая как бочка, в синем полосатом платье, с желтыми локонами, ужасно напоминавшими стружку. Эта Ольга слегка подпрыгнула и запела: «Я добродушна... И шаловлива... Меня ребенком все зовут...»

После этого я в опере не была лет двадцать. При слове «опера» я сразу вспоминала «шаловливую Ольгу в синюю полосочку» и вздрагивала. Так может ушибить  впечатлительного человека оперная рутина! Однако аван­гардное обращение с классикой тоже не вызывает во мне никакого интереса. При такой степени предубежденности, представьте себе мое изумление, когда я обнаружила, что новый «Онегин» сначала заинтересовал, потом увлек, а потом и явно задел меня за живое!

Могу успокоить ревнителей  старины: в сравнении с тем, что вытворяют с классикой «культовые» режиссеры на драматической сцене, маленькие шалости Чернякова - это детский лепет. Он не исказил   музыкальный текст оперы, не изменил сюжета (Онегин не влюблен в Лен­ского,  Татьяна не живет с Ольгой, а всякое бывало в авангарде, товарищи!). Все на месте - и письмо Татьяны, и полонез, и «Куда, куда вы удалились» и «О жалкий жребий мой». Единственная крупная новация - куплеты мсье Трике на именинах Татьяны  отданы Ленскому (Эндрю Гудвин). Он, пародируя галантное пение, нацепив клоунский колпак, пытается шутовством развеять мрак в душе и повеселить гостей Лариных. Спорно, но, в общем, невинно.

Режиссер перенес действие оперы Чайковского в эпоху «безвременья», в атмосферу пьес и рассказов А.П. Чехова, в среду мещанства, разночинной интеллигенции и опустившихся дворян. Туда, где уже нет горделивой «господской» красоты, где царят косность и привычка, где все нервны, умны, несчастны, где  нелепо стреляются лишние люди, а любовь обречена на муку. Что ж, композитор и писатель были хорошо знакомы, жили в одно время и, как известно, именно Чайковскому Чехов посвятил свой сборник рассказов «Хмурые люди».

И благодаря этому режиссерскому ходу опера перестала быть набором «хитов». Возвышенная сентиментальность Чайковского лишена всякой слащавости, всякого дурного пафоса.  Приведу такой пример: обычно арию Гремина «Любви все возрасты покорны» поют знаменитые или воображающие себя таковыми басы, выпятив грудь на авансцене. А Черняков усаживает своего Гремина (Александр Науменко), спокойного, рассудительного мужчину в очках, рядом с Онегиным, и Гремин ему как другу в интимной беседе проникновенно рассказывает о своей
поздней любви.

Первые пять картин идут в одной простой декорации - налево две двери, направо два окна,  а посередине огромный стол и двадцать стульев. Обеденный стол  создает образ привычки, пошлости будней, обыкновенности быта, откуда никому не дано вырваться. Этот мир привычки воплощают гости Лариных и  веселая, разбитная хозяйка-мать (Ирина Рубцова, иногда эту партию исполняет и сама Маквала Касрашвили). Кого-то может и покоробить, что она наливает себе из графинчика (один только раз, кстати!) и с удовольствием «хлопает» рюмочку. Мне показалось, ничего кощунственного в этом нет, а ролька оживилась.

Только два героя приподняты над обыденным - Лен­ский и Тать­яна. Это оригинальные люди,  страдальцы и поэты, несча­стные романтики. Ленский, смешной, нелепый мальчик, вечно при блокноте, куда он пишет наивные стихи, любит недалекую злобную мещанку-Ольгу (Маргарита Мамсирова). Прав Онегин: уж лучше бы он выбрал другую! Но родственные души проходят мимо друг друга... Татьяна (Тать­яна Моногарова) - дикая девушка с мрачно горящими глазами, порывистая, углубленная в себя. Из таких натур при других обстоятельствах получаются писательницы, революционерки, но сейчас перед нами трагедия напрасной любви человека незаурядного к  человеку гораздо меньшего калибра.

Да, Онегин (Владислав Сулимский)  мелковат, и сам это знает. В нем нет прочной человеческой основы, он не состоялся по-настоящему, и когда во втором действии этот Онегин попадает в малиново-белое  царство «большого света», где и люстра в десять раз больше, чем в провинции у Лариных, и стол огромней, то является «лишним человеком» наглядно. Ему никак не найти местечка в плотных рядах сытых разряженных людей, его все прогоняют, и бедняга приносит себе креслице сам, жалкий, но все-таки и своеобразно привлекательный своей искренностью человек. «А счастье было так возможно» Татьяны и Онегина в финале оперы звучит как трогательная, бедная иллюзия несчастных людей - никакого счастья у них не могло быть никогда.

Музыкальный руководитель и дирижер постановки Александр Ведерников во многом преуспел, хотя бы по части стирания штампов с музыки Чайковского. Однако не могу не отметить, что хоры не звучат. Не разобрать буквально ни одного слова - не то из-за скверной акустики Новой сцены, не то из-за просчетов хормейстера. А в опере должно быть все видно, все слышно и все понятно. Это закон такой.

Как жаль, что у несомненно одаренного г-на Чернякова не хватило такта в некоторых местах попридержать себя - убрать плебейские звуки (падающие стулья, стаканы и т.д.) и слишком  вульгарную жестикуляцию некоторых персонажей, решить по-настоящему сцену дуэли (сейчас идет какая-то невнятная путаница с охотничьим ружьем, вызывающая смех в зале). Ничего зазорного нет в том, чтобы умерить свой произвол и  уважить «господскую» культуру, ключевые образы национальной мифологии. К ним,  несомненно, принадлежит и скамья в саду, где сидела Татьяна с Онегиным, и дуэль Онегина и Ленского. 

Между замшелой оперной рутиной и крайностями авангард­ных трактовок должен разыскаться какой-то третий, самый плодотворный путь. Разумеется, если  талантливые  режиссеры  признают, что  главное - не их выдумки, а та опера, которую они ставят.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Общество

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не имел своего мнения по поводу митингов, которые прошли в Москве. По данному поводу высказался Владимир Вольфович Жириновский специально для «Аргументы Недели».

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили новую провокацию в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в поступившем в распоряжение интернет-СМИ экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

Экстренные службы Красноярского края сообщили, что недалеко от Ачинска возле склада с артиллерийскими снарядами вновь прогремел взрыв. Ударная волна травмировала пятерых человек.

//В мире

Зеленскому нашли замену

Зеленскому нашли замену

Украинская киностудия «Квартал 95» лишилась сразу руководителя и одного из участников после того, как шоумен и комик Владимир Зеленский был избран президентом страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

7 августа президент Украины Владимир Зеленский после загадочной гибели 4-х украинских военнослужащих позвонил главе российского государства В.Путину с мирной инициативой. А уже 8 августа, киевские вооруженные формирования обстреляли школу прифронтового Золотого-5 в районе Первомайска…

//Непознанное

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

В декабре 2019 года Землю ждет столкновение с планетой Нибиру, что приведет к концу света. С таким предсказанием выступили астрономы, утверждается в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Мексика и США - заклятые друзья?

Мексика и США - заклятые друзья?

Сегодня в Мексике вы не встретите ни одного человека, который при упоминании Дональда Трампа не изобразил бы какой-нибудь эмоции на лице. Во-первых, потому что мексиканцы очень открытый и народ, во-вторых, непростая история американо-мексиканских отношений может стать одной из "страшных историй"...

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Происшествия

Пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов под Тамбовом

Пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов под Тамбовом

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов – Воронеж погибли пять человек. Представитель пресс-службы УМВД региона сообщила, что в больницу были доставлены еще восемь граждан.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось

Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось

Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае увеличилось. Данную информацию в субботу, 10 августа, предоставила глава пресс-службы краевого минздрава Зоя Масленникова.

//Происшествия

На Камчатке зафиксировали два землетрясения

На Камчатке зафиксировали два землетрясения

В субботу, 10 августа, сейсмологи зафиксировали на Камчатке сразу два землетрясения с разницей в несколько часов. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром в краевом главке МЧС.

//В мире

Bloomberg: США из-за газопровода "Северный поток – 2" могут повторить провал Рейгана

Bloomberg: США из-за газопровода "Северный поток – 2" могут повторить провал Рейгана

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн заявил, что США могут повторить провал бывшего президента Рейгана из-за газопровода "Северный поток – 2".

//Происшествия

В Приморье 18 туристов из-за ливней оказались заблокированы на пляже

В Приморье 18 туристов из-за ливней оказались заблокированы на пляже

Утром в субботу, 10 августа, стало известно, что в Приморском крае восемнадцать человек оказались заблокированы на пляже из-за ливней. Граждане не могут самостоятельно покинуть побережье.

//Происшествия

На МКАД произошло ДТП с пятью машинами, перекрыты три полосы

На МКАД произошло ДТП с пятью машинами, перекрыты три полосы

На северо-западе Москвы на МКАД столкнулись пять автомобилей. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате случившегося травмы получили четыре человека.

//Общество

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов

После взрыва в Северодвинске полностью закрыта часть акватории Северного моря. По требованию Минобороны в Двинской губе запрещено свободное плавание гражданских судов в том числе рыболовецких шхун.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп забыл о Зеленском

Трамп забыл о Зеленском

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить Зеленского, когда журналисты спросили у лидера США о визите президента Украины в Белый дом.

//Общество

Как продлить жизнь своего смартфона?

Как продлить жизнь своего смартфона?

Специалисты рассказали, какие ошибки люди допускают при обращении со смартфоном. По мнению экспертов, гаджет может служить гораздо дольше, если выполнять некоторые правила.

//Общество

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе рассказали, для чего в России уничтожаются санкционные продукты. В пресс-службе ведомства заявили, что запрещенные продукты могут оказаться опасными для здоровья граждан и некачественными.

//live

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью в Сети раскритиковали за фотографию с двухмесячным ребёнком, чьи родители были убиты во время стрельбы в Эль-Пасо.

//Происшествия

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские в аэропорту задержали дебошира, прилетевшего на курорт из Екатеринбурга. Сообщается, что мужчину забрали в дежурную часть прямо с борта самолета.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты
2

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов
3

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
4

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем
5

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры