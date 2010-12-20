IV Международный фестиваль искусств в Сочи

С 4 по 13 февраля 2011 года в Сочи в четвертый раз пройдет зимний фестиваль, артистическим директором которого является прославленный маэстро Юрий Башмет.

Стартовав в 2008 году в качестве международного музыкального фестиваля, в то время когда Сочи еще только боролся за звание олимпийского города, музыкальный форум, проводимый теперь ежегодно, заметно вырос и окреп. Сегодня фестиваль Юрия Башмета, организуемый «Русским концертным агентством», уже носит официальное название «Зимний международный фестиваль искусств в Сочи» и проходит при активной поддержке Правительства РФ, Министерства культуры РФ, администрации города Сочи, Оргкомитета «Сочи‑2014». Читать полностью