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О бедных русских с юмором и любовью

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

 ИЗ ГАЗЕТ мы много знаем о проказах наших олигархов на курортах, о заграничной недвижимости, которую скупают отечественные богатеи, о внешней стороне сытой, самодовольной жизни тех, кто удачно приспособился «за рубежами». Но как живут те бесчисленные бедолаги, которых ветром истории занесло в «Европы» перебиваться с хлеба на квас, с пенсии на пособие, в газетах не прочтешь. О таком родимом человеке-птичке рассказывает остроумная комедия С. Носова «Берендей».

 В ней всего три действующих лица. Володя (В. Дегтярь) когда-то учился в педагогическом, а потом, после распада, тихо сочинял для души роман «Помутнение роговицы», а для кармана промышлял вместе с другом Рюриком продажей удивительных «ножей для резки овощей и праздничного оформления стола». (Эти ножи – закрученные проволочки с загогулинами, которые ни хрена толком не нарезали, – реально были в 90-х, помню!). Он приезжает в гости к Рюрику (Г. Богачев), пристроившемуся жить в замечательной, благополучной стране, нечто среднее между Германией, Голландией и Швейцарией. Эту страну представляет Контролер (В. Козлов), который фигурирует во многих обличьях: как прохожий, обыватель, полицейский – короче, это как бы единое, скучное и строгое лицо Цивилизации, говорящее на уморительном «вообще европейском» языке, придуманном писателем. «Кансоль. Щур фа сторин. Катюп. Бонстра харунда! Еспод ержетра! Харанд. Дибл кансоль утер апта!»

 Володя честно привез Рюрику две сумищи с заветными ножами и готов с восторгом встретить новый чудесный мир, где обитает друг-небожитель. Но у Рюрика нет денег даже на билет до Энса, где расположена его социальная квартирка. Восемь остановок. И семь раз наших героев высаживает на станции неумолимый Контролер – больше одного перегона на халяву тут, на небесах, не проедешь. Можно спрятаться в туалете, только вдвоем и с ножами – не поместишься.

 Понятно, что европейский рай оказывается адом унижения и одиночества. Ясно, что, пересаживаясь из поезда в поезд, наши друзья на перронах, где меняются только названия станций, вспомнят всю свою горькую русскую жизнь и вдоволь наговорятся насчет ее смысла, раскупорив от безнадеги привезенную с Родины водочку. Та же скамейка, та же пальма в кадке, и маленький игрушечный поезд все бегает по авансцене… Актеры играют тонко, легко, с огромным удовольствием, «переливаясь» психическими состояниями и ни на минуту не теряя комедийного темпа.

 Но, конечно, главный образ тут – фантастический Рюрик. Который, чтобы получить вид на жительство, записался как «берендей», представитель древней народности, угнетенной титульной нацией. Он предъявил в доказательство программку оперы «Снегурочка» (там, если помните, фигурирует царство Берендея). «И тебе поверили?» – в изумлении спрашивает Володя. «А здесь не как у вас, здесь верят ЧЕЛОВЕКУ!» – гордо отвечает Рюрик.

 Геннадий Богачев, которого на работу еще сам Товстоногов брал, как говорится, «дорвался» до роли. В жалком, придурковатом, выкинутом из жизни раздолбае, у которого нет ничего – ни работы, ни семьи, ни друзей, ни будущего – обитает действительно какой-то гордый «берендей». Полный идей, значений, планов, мечтаний! Это он – сбывшаяся греза Достоевского о русском «всечеловеке» со всемирной отзывчивостью. Это он несет Европе весть о себе как о бесконечной загадке, которую Европа не в силах разгадать!

 Постепенно тихий Володя, бывший в стыде и ужасе от унизительной ситуации, проникается величественным бредом «берендея». «А у берендеев есть письменность?» – спрашивает он в конце спектакля. «Будет!» – торжественно заверяет Рюрик.

 И у зрителя, хохотавшего полтора часа, сомнений не остается: у берендеев будет все. Кроме Родины, которую они потеряли, кроме по-дурацки профуканной жизни, кроме надежной почвы под ногами и здравого смысла в голове.

 И вот итог: совсем не зря появляются иной раз живые авторы на академических сценах.

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