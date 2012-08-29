Серафима Мерзликина, 4 года:«Папа не умеет заплетать косички!»

Два года назад брат Серафимы – четырёхлетний Фёдор удивил меня своим философски-рассудительным взглядом на жизнь. Спокойно и толково он объяснил устройство мироздания, а также поведал о своих взаимоотношениях с Богом, прощении и наказании… Чем поразил не только меня, но и своих собственных родителей. Его папа Андрей честно признался, что после интервью по-новому открыл для себя родного сына.

Серафима Мерзликина оказалась совсем непохожей на брата, необычной по-своему. Надеюсь, родителей снова ждёт открытие. И всех нас.

- Тётенька!

– Я совсем не тётенька. Меня зовут Лариса.

– Тётенька Лариса, давайте ужинать! Вы хотите ужинать?

– Ну смотря что на ужин…

– Сейчас я накрою на стол.

(Приносит столик, посуду, виноград, лук и горох. Всё это – игрушки. Торжественно сервирует стол.)

– Я поняла – мы будем ИГРАТЬ в ужин! Ну, давай угощай, пожалуйста.

– Угощайтесь! Вот вилка для тебя, а вот – для моей мамы!

– А для тебя?

– Я же повар. А повар не ест, а только готовит. Я так посижу. Ешь, пожалуйста.

– Я не могу есть одновременно лук, горох и виноград. Даже понарошку. А ты?

– Я тоже не могу. Но больше ничего нет. Я тебе всё принесла. Ешь отдельно.

– А что ты на самом деле любишь?

– На самом деле я люблю лук!

– Не может быть!

– Может. Я люблю жареный лук с омлетом. И пить чай из блюдца!

– Это другое дело. А что любит мама?

– Мама любит водить меня в садик.

– Что мама любит есть?

– Мама любит яйца и картошку.

– А папа?

– Папа любит яйца и картошку.

– Может быть, они ещё что-нибудь едят, кроме яиц и картошки?

– Конечно едят. Мама ест пиццы и рыб, а папа коКлеты и мясо. С картошкой.

– А ты умеешь готовить настоящую еду?

– Нет, только игрушечную. Но я так люблю готовить игрушечную еду!

– Ты хочешь стать поваром?

– Очень! И ещё доктором.

– А ты сама чем-нибудь болела?

– У меня были такие красные пятнышки и температура. Я забыла, как это называется.

– Ветрянка. Было очень плохо?

– Совсем неплохо! И меня в садик не водили даже!

– А ты сама будешь лечить зверей или людей?

– Буду лечить людей. Только не детей, а взрослых. Дети плачут, и их жалко.

– А взрослых не жалко?

– Тоже жалко. Но они ведь не плачут.

– Бывает, плачут…

– А вот мои папа и мама никогда не плачут!

– Ну и хорошо. А папа у тебя кто?

– Мой папа – это просто мой папа!

– Кто он по профессии?

– А что такое – профессия?

– Кем он работает?

– Деньгами.

– Ты хочешь сказать, что папа зарабатывает деньги? А для чего?

– Чтобы покупать мне всякие сладости! Я очень люблю сладости!

– А за что папе дают деньги?

– Я точно не знаю. Но однажды его убили даже!

– Но я с ним сегодня по телефону разговаривала…

– Его убили по телевизору. В кино. Может быть, ему за это и платят деньги?

– Думаю, да. Отчасти за это. А чем папа отличается от мамы?

– Мама может родить ребёнка, а папа нет. Вот я была у мамы в животе, а потом оттуда вышла Дуня.

– Ещё есть отличия?

– Есть. Мама умеет заплетать мне косички, а папа не умеет. У него не получается.

– А мне кажется, это так здорово – заплетать дочке косички!

– А вот маме так не кажется. Она меня взяла и постригла!

– Зато у тебя теперь волосы будут густые и красивые.

– Красота от человека не зависит.

– А от кого зависит?

– От Бога.

– А Бог где?

– Бог внутри человека. Когда он из человека выходит, то поднимается наверх. На небо.

– А что бы ты хотела у Бога попросить?

– Кошечку. Или собачку.

– А у вас никого нет?

– У меня есть енот. Мне его матушка подарила.

– В церкви?

– Нет, не в церкви.

– А где?

– В храме!

– А енот живой?

– Игрушечный. У нас нет своих живых зверей. Только чужие кошки на улице.

– А почему нет?

– Мама не хочет.

– А ты?

– А я хочу. Но мама – главнее.

– А за что тебя ругают?

– Меня ругают только за то, что я вредничаю. Но я теперь почти совсем не вредничаю.

– Сима, а какая у тебя самая большая мечта?

– Самая большая? Играть. В больницу и ужин.

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Уникальный сборник интервью детей известных политиков, бизнесменов, композиторов, режиссёров, артистов и музыкантов. Очень смешно, мудро и поучительно, одним словом – устами младенца глаголет истина!

Великий итальянец Тонино ГУЭРРА оформил обложку, а юная художница Маша МИХАЛКОВА (КОНЧАЛОВСКАЯ) нарисовала к каждой главе ­рисунок.