Серафима Мерзликина, 4 года:«Папа не умеет заплетать косички!»
№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Расспрашивала Лариса МАКСИМОВА ]
Два года назад брат Серафимы – четырёхлетний Фёдор удивил меня своим философски-рассудительным взглядом на жизнь. Спокойно и толково он объяснил устройство мироздания, а также поведал о своих взаимоотношениях с Богом, прощении и наказании… Чем поразил не только меня, но и своих собственных родителей. Его папа Андрей честно признался, что после интервью по-новому открыл для себя родного сына.
Серафима Мерзликина оказалась совсем непохожей на брата, необычной по-своему. Надеюсь, родителей снова ждёт открытие. И всех нас.
- Тётенька!
– Я совсем не тётенька. Меня зовут Лариса.
– Тётенька Лариса, давайте ужинать! Вы хотите ужинать?
– Ну смотря что на ужин…
– Сейчас я накрою на стол.
(Приносит столик, посуду, виноград, лук и горох. Всё это – игрушки. Торжественно сервирует стол.)
– Я поняла – мы будем ИГРАТЬ в ужин! Ну, давай угощай, пожалуйста.
– Угощайтесь! Вот вилка для тебя, а вот – для моей мамы!
– А для тебя?
– Я же повар. А повар не ест, а только готовит. Я так посижу. Ешь, пожалуйста.
– Я не могу есть одновременно лук, горох и виноград. Даже понарошку. А ты?
– Я тоже не могу. Но больше ничего нет. Я тебе всё принесла. Ешь отдельно.
– А что ты на самом деле любишь?
– На самом деле я люблю лук!
– Не может быть!
– Может. Я люблю жареный лук с омлетом. И пить чай из блюдца!
– Это другое дело. А что любит мама?
– Мама любит водить меня в садик.
– Что мама любит есть?
– Мама любит яйца и картошку.
– А папа?
– Папа любит яйца и картошку.
– Может быть, они ещё что-нибудь едят, кроме яиц и картошки?
– Конечно едят. Мама ест пиццы и рыб, а папа коКлеты и мясо. С картошкой.
– А ты умеешь готовить настоящую еду?
– Нет, только игрушечную. Но я так люблю готовить игрушечную еду!
– Ты хочешь стать поваром?
– Очень! И ещё доктором.
– А ты сама чем-нибудь болела?
– У меня были такие красные пятнышки и температура. Я забыла, как это называется.
– Ветрянка. Было очень плохо?
– Совсем неплохо! И меня в садик не водили даже!
– А ты сама будешь лечить зверей или людей?
– Буду лечить людей. Только не детей, а взрослых. Дети плачут, и их жалко.
– А взрослых не жалко?
– Тоже жалко. Но они ведь не плачут.
– Бывает, плачут…
– А вот мои папа и мама никогда не плачут!
– Ну и хорошо. А папа у тебя кто?
– Мой папа – это просто мой папа!
– Кто он по профессии?
– А что такое – профессия?
– Кем он работает?
– Деньгами.
– Ты хочешь сказать, что папа зарабатывает деньги? А для чего?
– Чтобы покупать мне всякие сладости! Я очень люблю сладости!
– А за что папе дают деньги?
– Я точно не знаю. Но однажды его убили даже!
– Но я с ним сегодня по телефону разговаривала…
– Его убили по телевизору. В кино. Может быть, ему за это и платят деньги?
– Думаю, да. Отчасти за это. А чем папа отличается от мамы?
– Мама может родить ребёнка, а папа нет. Вот я была у мамы в животе, а потом оттуда вышла Дуня.
– Ещё есть отличия?
– Есть. Мама умеет заплетать мне косички, а папа не умеет. У него не получается.
– А мне кажется, это так здорово – заплетать дочке косички!
– А вот маме так не кажется. Она меня взяла и постригла!
– Зато у тебя теперь волосы будут густые и красивые.
– Красота от человека не зависит.
– А от кого зависит?
– От Бога.
– А Бог где?
– Бог внутри человека. Когда он из человека выходит, то поднимается наверх. На небо.
– А что бы ты хотела у Бога попросить?
– Кошечку. Или собачку.
– А у вас никого нет?
– У меня есть енот. Мне его матушка подарила.
– В церкви?
– Нет, не в церкви.
– А где?
– В храме!
– А енот живой?
– Игрушечный. У нас нет своих живых зверей. Только чужие кошки на улице.
– А почему нет?
– Мама не хочет.
– А ты?
– А я хочу. Но мама – главнее.
– А за что тебя ругают?
– Меня ругают только за то, что я вредничаю. Но я теперь почти совсем не вредничаю.
– Сима, а какая у тебя самая большая мечта?
– Самая большая? Играть. В больницу и ужин.
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