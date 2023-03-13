Творческий вечер Познера отменили без новой даты, билеты можно сдавать

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

В столице по инициативе организаторов отменили запланированный на 8 апреля творческий вечер журналиста Владимира Познера. Информацию сообщили в Московском международном доме музыки.

В соцсетях, между тем, разворачиваются бурные дискуссии по поводу причин отмены вечера. Некоторые считают, что это может быть связано с высказываниями журналиста. Ранее мероприятие было запланировано на конец ноября прошлого года. Потом его перенесли на 8 апреля 2023 года, а теперь – опять отменили, и похоже, что это уже окончательное решение. Те, кто приобрёл билеты на Познера, могут сдать их.