Игорь Шипков – человек-оркестр

Аргументы Недели → Культура 13+

Владимир Торопов, редактор

Я познакомился с Игорем Шипковым, одним из самых известных и именитых гармонистов России, при очень-очень необычных и странных обстоятельствах. Мы должны были встретиться с ним на записи нескольких номеров с его участием на ВДНХ, а потом записать эфир на Кухне талантов у Валерия Болотова. И тут он мне в СМС сообщает, что у него утром, перед концертом, часов в 11 планируется одно выступление в Северном Тушино и если я хочу посмотреть его, чтобы приезжал по указанному адресу. Что я и сделал.

Это оказался Дом ветеранов, а по сути, Дом престарелых, куда чёрствые и уставшие от своих стариков дети, отдают их туда «доживать». Страшное место, несмотря на то, что на самом деле это оказался хороший, современный и продвинутый комплекс, с прекрасным, новым медицинским оборудованием, большой и светлой столовой, собственной поликлиникой, замечательными медсестрами и нянечками.

Я сразу подумал о том, что неужели моя еще не старая жена (ей всего 49!) и повзрослевшая дочь (а ей 23), хорошо живущие, благодаря мне, в Испании, когда-нибудь тоже «пристроят» меня, пока еще 65-летнего в такое тихое, жуткое место. Ну да ладно, жизнь покажет…

И вот на огромную сцену Актового зала, в который пришли всего несколько человек, вышел Игорь Шипков и концерт, начался. Вы знаете, я думал, он будет работать на сцене в полсилы, ведь днём запись нескольких песен с его участием, а он сразу, сходу начал так сильно выкладываться, что пенсионеры, которые там находились, стали подпевать ему, выбегать, как дети, к сцене – танцевать и радоваться жизни!

Сработало «сарафанное» радио. Через полчаса зал был битком набит зрителями. Кто мог, приходил сам, кого-то приводили под руки санитары, кого-то привозили на тележках, а кого-то прямо на своих кроватях на колёсиках. И все они, забыл на какое то время о своих болезнях, о своих нерадивых родственниках, отправивших их сюда, в Дом престарелых, радовались и плакали от счастья! Я был просто потрясен!

А Игорь Шипков, не обращая внимания на всё это, бескорыстно, и конечно – же, бесплатно, играл и пел свои замечательные песни! Вот таким, огромной души Человеком, он оказался!

Его выступление под открытым небом на ВДНХ прошло блистательно, Игорь был, как всегда, в ударе и когда мы приехали в дом Валерия Болотова на запись, я уже был готов к разговору с ним, гармонистом Золотой заволокинской десятки, Народным гармонистом России - Игорем Шипковым!

Вскоре началась съёмка программы про гармонь в доме Валерия Болотова, генерального директора продюсерского центра «Гармонь – народная душа», и гармонист Игорь Шипков в красивой концертной рубахе необыкновенно красиво заиграл и запел свои песни, будто не было у него позади двух концертов.

Начал он своё выступление с известной и любимой всеми «Ларисы», ну а потом зазвучала песня «Играй, гармонь!» на стихи сибирской поэтессы Галины Бат. Игорь, был знаком с братьями Заволокиными – Геннадием и Александром, ну а потом и с детьми Геннадия - Захаром и Анастасией.

Эта песня была написана к юбилею передачи «Играй, гармонь, любимая», которая выходит в утренние часы в выходные по первой программе Центрального Телевидения:

«Играй, гармонь!» мы очень обожаем,

И ждём, когда она придёт в наш дом!

Мы с Настей и Захаром не скучаем,

И вместе с ними пляшем и поём!»

«И действительно, гармонь уносит все печали и заботы, а веселье, радость и счастье с собой приносит в наш дом, - начал свой рассказ Игорь Шипков о том, как русская гармонь вошла в его жизнь.- Мой прадед был гармонистом и он не только играл, но и делал гармони, вот и его дочь, Анна Ниловна беспрерывно заставляла меня играть на них!

В 1995 г. она купила мне в Крыму самую дешёвую гармонь – «Троянка», как сейчас помню, ля-мажор. Я пошёл с ней в Удельный парк в Ленинграде, на пятачок, где тогда собирались гармонисты. Они приходили поиграть, попеть, целая толпа собиралась, задор был такой, что удержаться было невозможно: пляски, песни, частушки звучали! Мне уже было лет 10, я как сейчас помню, сплясал и спел частушки, и заработал два кармана конфет! Приходил туда поиграть каждые выходные и кто как мог «подкармливал» меня пряниками, сушками, кто-то рубашку концертную подарил. Вот так всё и началось, с самого раннего детства.

Ну а потом, по-моему через год, полтора меня в фольклорный ансамбль пригласили. Там уже традиционная народная культура преобладала, меня учили не только играть, но и как держаться на сцене, как петь русские и народные песни, одели меня в косоворотку, и сапоги.

В 1996 г. у меня началась бурная концертная деятельность, а в 1997 г, когда мне было 12 лет, мы поехали за границу, в Чехословакию, где я завоевал первое место, играя на центральной площади Праги. Появились первые деньги, накупил воды, пряников, конфет, всяких вкусностей, накормил весь ансамбль!

Благодаря 1 месту в Чехословакии в 1998 г. я поехал в Севастополь на конкурс Балтийской гармоника. Мне надо было накопить и внести взнос в 100 долларов (!) как участнику фестиваля. И я снова становлюсь лауреатом этого конкурса и получаю в подарок маленькую гармошку! А выиграть тот конкурс было просто нереально! Его проводил профессор консерватории Олег Шаров и все Ленинградские высшие учебные заведения: студенты старших курсов этих вузов мастерски играли на аккордеонах, баянах и гармонях. Вы представляете, какой там был уровень! И всё же я его выиграл!

В 1999 году, в 14 лет, я становлюсь гармонистом второй Золотой заволокинской десятки! Это самая высокая планка, которую может взять гармонист!»

Но вернёмся снова к концертной программе. «Жизнь Артиста», так звучит следующая замечательная песня в исполнении Игоря Шипкова:

«А я в дороге, опять в дороге,

Вагон качается под стук колёс.

И от порога уже далёко

Попутный ветер меня унёс!»

Когда я готовился к программе, я прочитал, что Игорь Шипков получил звание лауреата на Петропавловских Ассамблеях за исполнение музыки Баха и Моцарта на гармони! У Валерия Николаевича Болотова оказалась одна уникальная гармонь мастера Мокрецова и Игорь блистательно сыграл на ней фуги Баха! Посмотрите клип в конце статьи и послушайте как он играет на ней не только Баха и Моцарта, то и русские наигрыши. Это выше всех слов!

Когда я спросил, играл ли он на свадьбах, Шипков заиграл и запел:

«Стоит чаша золота, золота,

Она мёдом налита, налита.

Там жених наливал, наливал,

За невесту подавал, подавал…»

«Сердце с разумом не в ладу» так называлась следующая песня в его исполнении. Дорогие друзья! Словами просто не объяснить, пожалуйста послушайте песни в исполнении этого действительно гениального гармониста – Игоря Вадимовича Шипкова, Музыканта с большой буквы!

Зазвучала необыкновенно красивая песня - «Тополь и рябина». Я, честно говоря, думал, что она народная, а она оказалась авторская и, чья бы вы думали, конечно, Игоря Шипкова! И таких вот «открытий» было не одно.

Вы знаете, уважаемые друзья, я не понимаю, но он играет так легко и непринуждённо, как будто впитал это с молоком матери, обходя стороной все немыслимые и уже открытые законы физики!

У Валерия Болотова неожиданно оказался «рояль в кустах», а именно электронное пианино, и Игорь Шипков стал играть одной рукой на нём, а второй - на русской гармони, а потом наоборот! Выглядело это крайне необычно. Болотов схватил камеру со стойки, подбежал и начал снимать эту игру. Обязательно посмотрите этот ролик, вы будете приятно удивлены и даже поражены. Все домочадцы сбежались на третий этаж, на Чердачёк талантов подмосковного дома в Истре!

В этот вечер ещё долго звучали застольные, военные, авторские, дворовые, русские и народные песни – «Раскинулось море широко», «Варяг»,

«Ой, мороз, мороз», «Миленький мы мой», «Живёт моя отрада», «Расцвела под окошком белоснежная вишня», «Катюша» и, конечно же, песни с его последнего альбома!

Эфир близился к завершению и я попросил Игоря Шипкова спеть напоследок любимую всеми песню «Ты лети мой конь»:

«По дороге ровной, конь мой быстро скачет,

Жизнь горит огнём и тальянка плачет!

Ты скажи судьба моя, правды не тая,

Где желанная. Где любовь моя?

Ты лети мой конь, ты неси меня.

Пусть не знаю я, где любовь моя!»

Съёмка закончилась, а я вдруг вспомнил слова своего друга, очень хорошего гармониста о том, что душа и сердце Игоря Шипкова прочно «пришита» ко всему его творчеству и с этим невозможно не согласиться! Браво, Игорь!

Авторские права: продюсерский центр - "Гармонь - народная душа!"

Руководитель - Валерий Болотов.