Композитор Алексей Рыбников: музыка, личная жизнь, дети и что сыграл Мишустин на его творческом вечере

Композитор Алексей Рыбников писал музыку для театра и кино: «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Большое космическое путешествие», «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Через тернии к звездам», «Вам и не снилось», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Тот самый Мюнхгаузен». Как складывалась жизнь творца? Чем он занимается сейчас?
У Алексея Рыбникова очень интересная история семьи. Родился он уже после войны, 17 июля 1945 года в столичной творческой семье. По линии матери у него много родственников-офицеров, служивших ещё в царский период. Дедушку-генерала расстреляли в Первую Мировую. Мать композитора Александра Рыбникова выжила чудом. Потом она сумела стать успешной художницей. Отца же звали Лев Беймшлаг. Он работал скрипачом в оркестре дирижёра Александра Цфасмана. Так как родители вступили в брак уже после рождения сына, Алексей получил фамилию матери.
Несмотря на советскую эпоху, Рыбникова воспитывали в православных традициях. Он всегда был глубоко верующим человеком и ставил на первое место духовное развитие. Ещё с детства Алексей начал пробовать себя в качестве композитора. В 8 лет – написал несколько фортепьянных пьес, а в 11 – уже составил балет под названием «Кот в сапогах». В 50-60-х годах будущий великий композитор учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. В 1962-м уже поступил в ту самую консерваторию, где проходил обучение у известного советского дирижёра Арама Хачатуряна.
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На первом курсе Рыбников сочинил сонату для фортепиано под названием «Хороводы». На него обратили внимание многие музыкальные критики. Их поразило умение автора вплетать фольклорные мотивы в современную канву. В 1967-м Алексей с отличием заканчивает консерваторию, а в 1969-м – аспирантуру. Уже в начале 70-х он преподавал в Московской консерватории на кафедре композиции. В дальнейшем его карьера шла только вперёд.
Рыбников известен, как автор музыки к многочисленным кинофильмам, спектаклям и произведениям рок-оперы. Ещё в 1979 году его признали самым популярным композитором года и наградили премией за лучшую музыку к кино на Московском международном кинофестивале. А ближе к 1990 году общий тираж проданных дисков с музыкой Алексея Рыбникова превысил 10 млн экземпляров. Рок-оперы композитора называли лучшими в истории и сравнивали их с «англоязычным роком».
В 1988-м Рыбников основал Производственно-творческое объединение «Современная опера» при Союзе композиторов СССР. В 1999-м был создан театр Алексея Рыбникова. С 2001 года маэстро становится членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Позднее, карьера привела его к должности президента Национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра». С июля 2010 года он является членом Патриаршего совета по культуре.
Из его выдающихся работ за последнее десятилетие можно выделить современную оперу «Война и мир», созданную на основе одноимённого романа Льва Толстого. В 2019 году композитор работал над составлением оперы по произведению «Князь Андрей», а весной 2021 года на сцене известного театра Et Cetera состоялась премьера оперы-драмы Рыбникова под названием «Le Prince Andre: Князь Андрей Болконский».
После смерти неповторимого Александра Градского Алексей Рыбников стал временным худруком театра «Градский Холл». Сейчас живёт и работает в Москве. Свою творческую деятельность останавливать не планирует. У него огромное количество поклонников не только в России, но и во многих странах мира.
У композитора есть семья. Он состоял в браке дважды. Сейчас женат на Татьяне Кадышевской, которая, по словам Рыбникова, помогла ему обрести доверие к судьбе и к жизни. От первой жены есть дочь, которая стала кинорежиссёром. Второго ребёнка зовут Дмитрий, который унаследовал от отца талант музыканта. Он – композитор эстрадной музыки для мультфильмов, сериалов и кино.
На днях состоялся творческий вечер Рыбникова, во время которого премьер Михаил Мишустин исполнил на рояле романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось». Получилось, кстати, весьма неплохо.