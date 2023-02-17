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Нагиев отказался проводить в этом году музыкальную церемонию «Муз-ТВ»

, 22:23 Источник: Газета.Ru

Нагиев отказался проводить в этом году музыкальную церемонию «Муз-ТВ»
Дмитрий Нагиев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, несмотря на полученное предложение, отказался проводить ежегодную премию "Муз-ТВ", в рамках которой награждаются лучшие музыканты России.

Дмитрий Нагиев заявил, что в этот раз проводить церемонию вручения наград "Муз-ТВ" он не будет, однако, намерен поработать, когда "придет время". Шоумен также вспомнил слова своего деда и применил их к сложившейся ситуации: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках".

Нагиев также выразил благодарность концерну "Муз-ТВ" за предложение выступить ведущим мероприятия в текущем году.

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