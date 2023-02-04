Басков о санкциях против него: представляю, как МИД Канады смотрит концерт на Красной площади, записывая каждого, кто там выступил

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4 февраля 2023, 16:21 Источник: Телеграм-канал Николая Баскова

Николай Басков. Фото: Telegram//t.me/baskovnikolay/

Певец Николай Басков отреагировал на включение его имени в санкционный список Канады, увидев в этом «двойные стандарты».

В пятницу Канада сообщила о введении санкций против 38 россиян, так или иначе связанных с «пропагандой». В «черный список» попали актеры, журналисты, музыканты, в том числе Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова.

В своем телеграм-канале Басков в связи с этим написал, что Канада «уделила много внимания» его патриотической позиции.

«Так и представляю, как МИД Канады всем составом смотрит концерт на Красной Площади и старательно записывает каждого, кто там выступил. Теперь если ты поддерживаешь свою страну и ее безопасность, тебя называют пропагандистом. Двойные стандарты Запада в действии», - написал певец.

Ранее представитель МИД России Захарова сравнила канадские санкционные списки с практиками нацистской Германии.