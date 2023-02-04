Захарова: санкции Канады против российских журналистов и артистов сравнимы с практиками нацистской Германии

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4 февраля 2023, 08:26

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Ограничительные меры, введенные Оттавой в отношении российских журналистов и артистов, сравнимы с практиками нацистской Германии. Соответствующую точку зрения выразила Мария Захарова, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ.

«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить “негерманский дух” и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики», — указывается, в частности, в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного дипломата.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Захарова назвала неправдой заявление представителя Евросоюза Жозепа Борреля о том, что у Москвы нет политической воли для начала переговорного процесса по Украине.