Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Захарова: слова Борреля об отсутствии у России политической воли для начала переговоров - неправда

, 22:05

Захарова: слова Борреля об отсутствии у России политической воли для начала переговоров - неправда
MFA Russia/via Globallookpress.com

Высказывания главы европейской дипломатии Жозефа Борреля об отсутствии у Москвы политической воли для начала переговоров по Украине - неправда. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как она отмечает, Россия неоднократно говорила о своей готовности к обсуждению урегулирования киевского конфликта. 

Политик также отмечает, что призывы ЕС о предоставлении «средств» для Украины означает и продолжение поставок вооружения.

Ранее Захарова высказала свое мнение о том, что своей политикой украинизации Европейский союз подыгрывает планам США по устранению своего конкурента. Таким образом, Штаты оставляют ЕС для разборок с «украинской дырой».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram