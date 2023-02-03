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3 февраля 2023, 19:16 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

С проведением политики украинизации Евросоюз подыгрывает США, устраняющим своего конкурента. Штаты табак оставляют ЕС разбираться с украинской «черной дырой». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отмечает, что Киев продолжает проявлять «неонацистские выходки», которые рушат конституцию Украины.

По ее словам, если Европа задумывается о своих жителях, ей стоит перестать поставлять деньги киевской стороне.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель выразил свое несогласие с тем, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину больше, чем ЕС.