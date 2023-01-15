Президент Белоруссии Лукашенко: «Исключительный талант Инны Чуриковой покорили сердца миллионов поклонников»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 14 января, выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР, актрисы театра и кино Инны Чуриковой в связи с ее смертью. Инна Чурикова умерла 14 января в больнице в Москве. Актрисе было 79 лет.
По словам Лукашенко, актриса была исключительно талантлива и обаятельна, она завоевала сердца миллионов поклонников.
На сайте президента Беларуси опубликовано соболезнование, которое высказал Лукашенко: "Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах".
Николай Бурляев, народный артист России, первый заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества назвал знаменитую актрису театра и кино, народную артистку СССР Инну Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков.