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МК: Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания

, 22:37 Источник: Московский комсомолец

МК: Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Супружеская актерская пара Дмитрий Назаров и Ольга Васильева уволены из Московского Художественного театра имени Чехова. Об этом сообщил в пятницу вечером «Московский комсомолец».

Издание утверждает, что причиной стали высказывания актеров, касающиеся не только спецоперации, но и России.

По сообщению МК, художественный руководитель театра Константин Хабенский, до того как подписать приказ об увольнении, не раз пытался убедить Назарова не делать резких высказываний. Но после недавнего интервью актеров на Ютубе решение об увольнении было принято.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова — за его антироссийские высказывания. 

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